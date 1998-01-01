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Туроператоры называют рекордным спрос на Египет в начале ноября

Представители АТОР и турокомпании комментируют ажиотажный спрос на отдых в Египте на следующей неделе

Туроператоры фиксируют рекордный спрос на туры в Египет на период ноябрьских праздников, при этом в первую очередь раскупаются дорогие объекты размещения, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе, которую цитирует «Интерфакс».

«Объявление локдауна в Москве и регионах еще больше подстегнуло потребительский спрос, и продажи туров на египетские курорты на период ноябрьских праздников превзошли ожидания туроператоров: почти все места на рейсы на курорты Красного моря в этот период распроданы. В первую очередь, туристы активно бронируют дорогие объекты размещения, также востребованы отели средней ценовой категории», — рассказала она.

Как отметила Майя Ломидзе, мест в качественных отелях Египта на ноябрьские праздники осталось мало, многие премиум-отели Хургады и Шарм-эль-Шейха уже выставили «стоп-сейл».

«Несмотря на то, что Минтуризма Египта с 21 октября отменило лимит загрузки отелей, количества доступных путешественникам комнат будет недостаточно для покрытия повышенного спроса», — сказала эксперт.

Она пояснила, что для обслуживания этих номеров нужно нанимать дополнительно персонал, который должен быть вакцинирован от коронавируса, а этот процесс занимает время. К тому же в отелях сохранены ограничения по количеству посадочных мест в ресторанах и соблюдению соцдистанции.

По оценкам туроператоров, которых опросил АТОР, в основном россияне едут в Хургаду и Шарм-эль-Шейх, причем эти курорты бронируются практически в равных долях (50% на 50%). Россияне предпочитают туры на 7-10 дней, наибольшим спросом курорты Красного моря на ноябрьские праздники пользуются у пар и семей с детьми.

«Туристы соскучились по Египту и Красному морю. На ноябрьские праздники рейсы загружены более чем на 75%», – сообщали в PEGAS Touristik.

«У нас уже сейчас осталось не больше 2-3 мест на каждую дату вылета в этот период», – проинформировали в Coral Travel , добавив, что средняя глубина продаж курортного Египта превышает три недели.

В ANEX Tour сообщили, что пик продаж Египта на ноябрьские уже наступил. Эксперты ANEX Tour поясняют: с учетом школьных каникул и праздничных дат в ноябре туры на длинные выходные многие приобретали заранее. Объявление локдауна в Москве и регионах еще больше подстегнуло потребительский спрос. Потому больший объем мест на рейсах на египетские курорты уже продан.

Такой же тренд наблюдают и в TUI Россия, где также фиксируют высокий спрос на заезды в Египет на первой неделе ноября. О том, что курорты Египта в топе спроса на ноябрьские праздники, сообщают и туроператоры, работающие в среднем и премиум-сегменте.

«Спрос на туры в Египет ожидаемо высокий, интерес к направлению нарастает с каждым днем. Рынок ожил, заполняемость отелей на ближайшие даты максимальная», – констатируют в «Русском Экспрессе».

«Продажи туров на ноябрьские праздники на пике. В основном бронируют отели 5*», – отмечают специалисты туроператора PAC Group.

/TOURBUS.RU