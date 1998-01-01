Министр туризма Болгарии рассказала, как страна будет принимать россиян в новом зимнем сезоне

Министр туризма Стелла Балтова ответила на многочисленные вопросы российских туроператоров в ходе онлайн-встречи

Готовность Болгарии к приему российских туристов в зимнем сезоне обсудили министерство туризма Болгарии и ведущие российские туроператорыh, - сообщает сегодня Ассоциация туроператоров России.

Участие в онлайн-встрече с министерством приняли участие ведущие российские туроператоры ICS Travel Group, TEZ Tоur, ANEX Tour, Coral Travel, TUI Россия, «Русский Экспресс» и другие.

Инициатором встречи выступила министр туризма Стелла Балтова (на фото). Г-жа Балтова отметила, что пандемия поставила общие проблемы перед туристическим сектором многих стран, включая Болгарию и Россию.

По ее оценкам, текущий сезон для Болгарии из-за влияния пандемии оказался еще более непростым. Однако, несмотря на все вызовы, с мая по сентябрь, в Болгарии отдохнуло более 4,4 млн туристов, включая 2,8 млн болгар и более 86 тыс. российских туристов.

Министр рассказала, что в Болгарии с 21 октября введен «зеленый сертификат», который потребуется для заселения в отели и при посещении общественных мест.

На следующей неделе будет готов протокол здоровья, разработанный совместно минздравом страны. Документ будет содержать всю информацию о мерах, предпринятых для безопасности туристов. Он будет опубликован на официальном портале минтуризма Болгарии.

Г-жа Балтова напомнила, что Болгария с мая открыла границы для российских туристов. Консульские службы Болгарии в короткий срок возобновили выдачу туристических виз россиянам. Сегодня виза в Болгарию оформляется за 5 дней. С 1 мая российским заявителям уже выдано около 60 тыс. виз. С 1 октября отменена плата за оформление виз для детей до 12 лет. С 28 июня возобновилось регулярное авиасообщение между Россией и Болгарией. В аэропорт Бургас до 17 октября было выполнено 558 рейсов из России, в аэропорт Варны – 457 рейсов.

«Болгария – одна из немногих европейских стран, которая принимает российских туристов на лояльных условиях. Без ПЦР-тестов в Болгарию въезжают россияне, привитые «Спутником V». Болгария готова и в будущем безопасно принимать российских гостей», – подчеркнула она.

По информации туроператоров, несмотря на короткий летний сезон, российские компании регулярно отправляли в Болгарию туристов. На зимний сезон многие туроператоры планируют перевозку в Болгарию на рейсах Bulgaria Air.

По оценкам участников рынка, спрос на зимний сезон на болгарском направлении обещает быть хорошим. Болгария выходит на российский рынок с привлекательными конкурентными ценами, в том числе, в сравнении с российскими курортами, где действует динамическое ценообразование.

При этом российские участники озвучили несколько вопросов, решение которых поможет увеличить продажи туров в Болгарию. Так, клиенты туроператорских компаний могли бы получать многократные «длинные» визы в Болгарию сроком до 3 лет и в сроки более короткий, чем при обычной подаче в визовый центр.

Кроме того, сейчас разрешена только регулярная перевозка в Болгарию, и это только рейсы из Москвы. Нужны рейсы из других регионов России и, конечно же, необходимы чартеры, которые сделают болгарский продукт более доступным.

Введение в Болгарии «зеленых сертификатов» также вызвало множество вопросов у россиян, которые собираются на бальнеологические и горнолыжные курорты этой балканской страны.

По новым протоколам здоровья, непривитым россиянам, будучи в Болгарии, придется регулярно сдавать тесты на COVID-19. Как будет организовано тестирование невакцинированных российских туристов, пока неясно: эта процедура в стадии обсуждения, поскольку об ужесточении антиковидных мер в Болгарии стало известно на днях. Как было отмечено, этот важный вопрос минтуризма Болгарии в ближайшее время обсудит с коллегами из минздрава.

По информации минтуризма Болгарии, до конца следующей неделе будут объявлены все протоколы по посещению горнолыжных курортов Болгарии.

/TOURBUS.RU