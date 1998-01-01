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Правительство выделит средства на разработку стандартов и снижение НДС для туротрасли

Опубликованы распоряжение премьер-министра и поручение президента, касающиеся развития туриндустрии страны

Премьер-министр подписал распоряжение о выделении средств на разработку стандартов для туротрасли, сообщила вчера пресс-служба правительства.

В сообщении отмечается, что решение принято по поручению президента России.

"В России будут разработаны современные стандарты для туристической отрасли, соответствующие лучшим международным образцам. Распоряжение о выделении средств на эти цели подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.

Отмечается, что правила будут составлены с учетом целей устойчивого развития и особенностей функционирования отрасли в условиях пандемии. К работе над ними помимо профильных организаций привлекут представителей отрасли и экспертов. Эффективность расходования средств поручено контролировать Ростуризму.

Доклад об этом должен быть представлен в правительство не позднее 26 декабря 2022 года.

Принятие новых стандартов должно сделать отдых в России более комфортным и безопасным. Обновление правил предусмотрено нацпроектом "Туризм и индустрия гостеприимства", утвержденным в 2021 году. Всего предполагается подготовить не менее 30 документов по совершенствованию управления туротраслью, которые станут частью национальной системы стандартизации, уточняется в сообщении.

Напомним, что на прошлой неделе СМИ также сообщали, что президент утвердил перечень поручений правительству по итогам обсуждения проблем развития туризма на встрече с модераторами ключевых сессий Восточного экономического форума 3 сентября 2021 года.

В частности, правительству поручено рассмотреть вопрос увеличения до 40 тыс. рублей предельного размера выплаты на возмещение части стоимости оплаченного тура в регионы Дальневосточного федерального округа.

Также среди поручений – снижение ставки НДС для организаций туристической отрасли и предоставление из федерального бюджета субсидий российским банкам на возмещение недополученных ими доходов в связи с предоставлением кредитов по льготным ставкам инвесторам, реализующим инвестпроекты по строительству малых гостиниц.

Все поручения должны быть выполнены до 1 ноября этого года.

Как напоминает РСТ, снизить НДС для организаций в сфере туризма с 20% до 7-10% предложил на встрече с Владимиром Путиным в начале сентября генеральный директор компании «Васта Дискавери», создатель курорта «Роза Хутор» и других туристических комплексов Сергей Бачин. По его словам, это сделает российский турпродукт конкурентоспособным по сравнению с соседними зарубежными странами.

Министр финансов РФ Антон Силуанов, комментируя это предложение, заявил тогда, что оно обойдется бюджету в 20-30 млрд рублей.

Отметим, что, как сообщалось ранее, в рейтинге Всемирного экономического форума по конкурентоспособности стран в области туризма за 2019 год Россия оказалась лишь на 39 месте, а по такому фактору, как деловая среда, включающего уровень налоговой нагрузки в сфере туризма, только на 92 месте.

/TOURBUS.RU