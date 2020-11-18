Турбизнес Петербурга готовится к локдауну

В дополнение к системе QR-кодов, которую власти города на Неве собирались ввести только с 1 ноября, в Северной столице неожиданно объявили локдаун: с 30 октября по 7 ноября вводятся ограничения на работу предприятий общепита, розничной торговли, объектов развлечения и досуга, - сообщает наш корреспондент в Северной столице.

Глава города Александр Беглов подписал новые поправки к постановлению городского правительства №121, в соответствии с которыми уже с 30 октября временно приостанавливается деятельность предприятий системы общепита (за исключением обслуживания навынос и доставки, общепита на вокзалах, АЗС, а также производственных столовых) и розничной торговли (за исключением аптек, заправок для электромобилей, объектов без торгового зала, а также объектов торговли товарами первой необходимости при условии, что доля таких товаров в ассортименте составляет не менее 30%).

Кроме того, вплоть до 7 ноября запрещена работа салонов красоты (за исключением парикмахерских услуг), спа-салонов, массажных кабинетов, соляриев, бань, стоматологических кабинетов и клиник (за исключением экстренной помощи), ветеринарных клиник (за исключением экстренной ветеринарной помощи), фитнес-центров, бассейнов, аквапарков, океанариумов, аттракционов, ледовых катков, объектов развлечения и досуга, а также букмекерских контор и зоопарков (за исключением тех, которые расположены на открытом воздухе).

Что касается туризма, то постояльцам гостиниц, пансионатов, домов отдыха и санаторно-курортных организаций уже с 30 октября понадобится QR-код или ПЦР-тест, а проведение конгрессно-выставочных мероприятий, водных экскурсий и прогулок, наряду с другими массовыми, запрещено. Как и детских экскурсий, запрет на которые появился еще раньше.

В этой связи Российский союз туриндустрии на Северо-Западе и филиал Российской гостиничной ассоциации в Петербурге и Ленобласти направили обращение к губернатору. В нем говорится, что все крупнейшие отели, а также большинство остального рынка системы гостеприимства города, достигли порога вакцинирования персонала более 80%, а программа SafeTravel SPb признана лучшей в Европе и заслужила премию World Travel Awards.

«Бизнес, добровольно взяв на себя бремя, в том числе материальное, для организации безопасной инфраструктуры на своей территории, рассчитывает на возможность продолжения работы, - говорится в обращении к Беглову. - В случае введения новых ограничений может быть потеряно доверие к власти, так как бизнес выполнил все требования ради сохранения своей деятельности и экономики города в целом».

При этом предприниматели подчеркивают, что Петербург в отельных номерах может одновременно принять не более 80 тыс. человек, тогда как пассажиропоток петербургского метрополитена составляет более 2,5 млн человек ежедневно и «доля туристов не превышает 3-4% от перемещающихся по городу людей».

«Такое количество не может повлиять на динамику распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19». – делают вывод бизнесмены.

И подчеркивают, что «введение жёстких ограничений в туристской отрасли города приведёт к невосполнимому урону и к невозможности быстро восстановить турпоток после снятия ограничений».

/TOURBUS.RU