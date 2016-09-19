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Туристические регионы: антикоронавирусные ограничения

В шести регионах, включая Нижегородскую и Новгородскую области, нерабочие дни начались уже сегодня/ QR-коды вводятся в общепите, гостиницах и на канатных дорогах в Кабардино-Балкарии /Пункты въездного контроля организуют в Костромской области

В шести регионах, включая Нижегородскую и Новгородскую области, нерабочие дни начались уже сегодня

Президент Владимир Путин 20 октября подписал указ, устанавливающий с 30 октября по 7 ноября 2021 года в России нерабочие дни и предоставил возможность главам регионов на свое усмотрение вводить дополнительные нерабочие дни в связи со сложившейся на местах ситуацией.

Воспользоваться этими полномочиями к понедельнику решили главы шести регионов: Пермского края, Воронежской, Нижегородской, Новгородской, Самарской и Курской областей, где нерабочие дни начнутся с 25 октября и продлятся до 7 ноября.

Власти Нижегородской области считают, что недельного перерыва, обозначенного указом президента, будет недостаточно, чтобы остановить рост числа заражений. По словам губернатора Глеба Никитина, двухнедельного "периода разобщения" должно хватить, чтобы "после 7 ноября вернуться к относительно нормальной жизни".

В Новгородской области для обеспечения достаточного количества коек для лечения ковидных больных разворачивают дополнительные места на базе областного роддома и за счет перепрофилирования отделений в больницах.

QR-коды вводятся в общепите, гостиницах и на канатных дорогах в Кабардино-Балкарии

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков подписал указ, согласно которому с 27 октября при посещении общественных мест на территории республики нужно будет предъявить QR-код, подтверждающий вакцинцию, или отрицательный ПЦР-тест, сообщили в пресс-службе главы региона. "Это касается объектов общепита, театров, филармоний, музеев, гостиниц, пассажирских канатных дорог при использовании кабин, парикмахерских, соляриев и саун", — сказал сотрудник пресс-службы.

Ранее оперштаб Кабардино-Балкарии из-за напряженной эпидситуации продлил осенние школьные каникулы, дети будут отдыхать с 23 октября по 7 ноября. Кроме того, введен режим самоизоляции для неработающих и непривитых от COVID-19 жителей республики в возрасте 60 лет и старше.

На 23 октября в Кабардино-Балкарии выявлено 34 тыс. 120 случаев заражения COVID-19, в том числе 119 за последние сутки. Выздоровели 31 тыс. 717 человек, 901 умерли.

Пункты въездного контроля организуют в Костромской области

По решению оперативного штаба в Костромской области в дни, объявленные из-за коронавируса нерабочими, будут организованы информационные пункты въездного контроля, сообщает пресс-служба главы региона.

Контрольные пункты будут развернуты с 28 октября на трассе М-8 на въезде в Кострому со стороны Ярославля, а также на подъезде к Волгореченску по ивановской трассе.

Въезжающим в регион будут рассказывать о действующих в Костромской области ограничениях, предупреждать о необходимости соблюдения санитарно-эпидемиологического режима и штрафах за его нарушение, вручать памятки. /TOURBUS.RU