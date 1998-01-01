Новости Куба побывала на Урале и в Западной Сибири Профессиональное туристическое роудшоу острова Свободы с большим успехом прошло на минувшей неделе в четырех российских мегаполисах

С 18 по 22 октября представительная делегация острова Свободы в ходе профессионального роудшоу посетила четыре города - Уфу, Челябинск, Екатеринбург и Тюмень. Это уже восьмое по счёту кубинское роудшоу в России за последние десять лет. Его участниками стали российское представительство Министерства туризма Кубы, ведущие туроператоры по Кубе - «Гавана Тур» и «Квинта Тур», гостиничные сети Melia, Iberostar, Blue Diamonds Resorts и рекламное агентство Main Target. Интерес к презентациям Кубы превзошел самые смелые ожидания участников. Несмотря на непростое для туротрасли время на встречи с кубинской делегацией в четырёх городах Урала и Западной Сибири в общей сложности пришли более четырёхсот агентств. Как подчеркивает директор российского представительства Министерства туризма Кубы Хуан Карлос Эскалона, в настоящее время Куба - одно из самых продаваемых туристических направлений, в том числе, у агентств на Урале и в Сибири. «Остров Свободы в этом году уже посетило 120 тыс. россиян. Возможно по итогам года будет повторён рекорд двухлетней давности, когда Куба приняла 180 тыс. наших соотечественников». В своих выступлениях в ходе роудшоу Хуан Карлос Эскалона подчеркивал, что в скором времени возобновятся прямые перелеты в Гавану, Ольгин, Камагуэй и Санта-Марию. «С ожидаемым запуском полётных программ из С-Петербурга и других городов России в 2022 году может быть впервые в истории достигнута знаковая планка в 200 тыс прибытий россиян». С 15 ноября Куба полностью открывается для туристов. По словам Хуана Карлоса Эскалона, туристы из России смогут вновь посещать Гавану, города ЮНЕСКО Тринидад, Камагуэй, Сьенфуэгос, а также совершать различные экскурсии по острову - по революционным местам Кубы, на кофейные плантации, на фабрики по производству знаменитых сигар и легендарного рома и многие другие. Представитель Blue Diamonds Resorts в России Рубен Акоста отмечает, что очень большой интерес к кубинскому роудшоу говорит о высоком потенциале Урала и Сибири. «Уверен, туристы из этих регионов обязательно полетят на Кубу, особенно зимой - за солнечной погодой, прекрасными пляжами и кубинским колоритом». Вероника Артемьева, директор агентства «Аба-Вояж» из Тюмени точно выразила общее мнение посетителей прошедших мероприятий: «Живые встречи очень полезны для нашей работы и продаж. Мы ждём полного открытия Кубы и, уверена, что тогда туристов из России будет ещё больше!». В рамках Уральско-Сибирского роудшоу кубинцы проехали больше 1200 километров, пересекли Уральские горы, провели четыре воркшопа, 27 презентаций и сотни деловых встреч. На лотереях было разыграно много призов. Особую радость счастливчиков вызвали подарки от Iberostar и Blue Diamonds - пакеты проживания на двоих человек в пятизвездниках этих сетей. А еще была насыщенная экскурсионная программа во всех четырёх городах, включавшая посещение музеев, храмов, прогулки по пешеходным улицам, знакомство с местной кухней. И даже выезд на границу Европы и Азии в Свердловской области. Прошедшее роудшоу Кубы было традиционно организовано давним партнером Министерства туризма Кубы - медиахолдингом «Турбизнес». Позади - вояжи в С-Петербург, на юг России, в Поволжье, на Урал, в Сибирь, на Дальний Восток и даже в страны Восточной Европы. Впереди, по словам Хуана Карлоса Эскалона, новые интересные маршруты по России. /TOURBUS.RU Фоторепортаж по итогам кубинского роудшоу на Урале.

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