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25 октября
Таиланд: Test & Go, Blue Zone или Happy Quarantine
Власти королевства обнародовали три схемы приема иностранных туристов, которые начнут действовать уже через неделю
В минувшую пятницу туристические власти страны представили новую систему въезда для иностранных туристов, каждая из которых ориентирована на определенную аудиторию гостей. Управление по туризму Таиланда (TAT) подтвердило: премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча подписал правила въезда - они уже опубликованы, - сообщает наш коррсепондент.
Первую группу гостей с 1 ноября страна станет принимать по схеме Test & Go: в список входят 46 стран, «которые имеют большое экономическое влияние на тайский туризм». В нем находятся практически все страны Европы, Персидского залива, Восточной Азии и ряда других стран (в т. ч. Чили, США, Австралии, Новой Зеландии и пр.). Туристы из этих государств должны быть полностью вакцинированы препаратом, одобренным ВОЗ, а с момента вакцинации до прибытия в страну должно пройти не менее 14 дней.
Кроме того, им необходимо представить отрицательный ПЦР-тест, сделанный не более чем за 72 часа до прибытия, и располагать страховкой на сумму не менее $50 тыс., покрывающей риски по коронавирусу.
Если все условия выполняются, турист может въехать в Таиланд через любой аэропорт, по прибытии сделав еще один ПЦР-тест, который нужно оплатить заранее.
Ждать результатов теста придется в отеле системы SHA Plus, который находится в регионе прибытия. Но как только отсутствие вируса подтвердится, гость без всякого карантина сможет свободно перемещаться по стране.
Второй вариант приема туристов называется Living in Blue Zone и касается привитых туристов из всех стран мира, не включенных в список варианта Test & Go. А поскольку Таиланд признает «Спутник V», именно по этой схеме в страну смогут въезжать российские туристы. В соответствии с ней первые 7 дней пребывания в стране они могут путешествовать только по 17 провинциям, входящих в список «Голубой зоны». В сообщении ТАТ, в частности, говорится, что «путешественники могут выбрать один из 17 пунктов назначения «Голубой зоны», по сравнению с 4 пунктами «Песочницы».
В списке из 17 провинций находятся Бангкок, Паттайя, Пхукет, Краби, Самуи и целый ряд других направлений. Система въезда примерно та же: ПЦР-тест по прибытии и еще один тест на антиген на шестой или седьмой день. Необходимо наличие страховки на сумму не менее $50 тыс.
Третья схема приема гостей из-за рубежа называется Happy Quarantine и касается всех, кто непривит: их ждет как минимум 10 дней карантина в отелях, сертифицированных по системе ALQ.
В дополнение к отрицательному ПЦР-тесту при въезде таким туристам понадобится сдать еще один ПЦР по прибытии в Таиланд, а затем тест на антиген на 8-9-й день пребывания в стране.
Как сообщил руководитель службы маркетинга московского офиса Туристического управления Таиланда (ТАТ) Константин Кинель, «работа в направлении упрощения системы въезда в Таиланд для иностранных туристов ведется активно и постоянно». Он полагает, что заинтересованная в приеме туристов из России страна в ближайшее время может пойти и на включение РФ в перечень государств, вакцинированные граждане которых получат большую свободу передвижения в рамках программ, которые уже реализуются или в самое ближайшее будущее станут осуществляться в Таиланде.
Поскольку пересмотр правил въезда в Таиланде происходит довольно быстро (вместо 10 первоначально запланированных в первой схеме, например, оказалось 46 государств), не исключено, что уже с 1 декабря в ней появятся и новички, включая РФ.
Однако для этого и ситуация с коронавирусом внутри страны должна заметно измениться.
/TOURBUS.RU
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