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21 октября
Новый рейтинг авиакомпаний
Сразу две японские авиакомпании вошли в пятёрку лучших в мире
Сразу две японские авиакомпании вошли в пятёрку лучших в мире по результатам опроса World Airline Awards, проводимого Skytrax — исследовательской организацией по услугам воздушного транспорта. All Nippon Airlines (ANA) стала третьей. Japan Airlines (JAL) — пятой.
ANA также признана перевозчиком с самыми чистыми салонами в самолётах, лучшей в мире по услугам в аэропортах, с лучшим авиаперсоналом в Азии и за лучшие залы ожидания первого класса в Азии. JAL, в свою очередь, отмечена как лучший эконом-класс в мире.
Вдобавок обе компании удостоены награды за выдающиеся достижения в авиаперевозках в период пандемии.
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