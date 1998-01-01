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21 октября
Новый рейтинг авиакомпаний

Сразу две японские авиакомпании вошли в пятёрку лучших в мире


 

Сразу две японские авиакомпании вошли в пятёрку лучших в мире по результатам опроса World Airline Awards, проводимого Skytrax — исследовательской организацией по услугам воздушного транспорта. All Nippon Airlines (ANA) стала третьей. Japan Airlines (JAL) — пятой.

ANA также признана перевозчиком с самыми чистыми салонами в самолётах, лучшей в мире по услугам в аэропортах, с лучшим авиаперсоналом в Азии и за лучшие залы ожидания первого класса в Азии. JAL, в свою очередь, отмечена как лучший эконом-класс в мире.

Вдобавок обе компании удостоены награды за выдающиеся достижения в авиаперевозках в период пандемии.

https://www.worldairlineawards.com/


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