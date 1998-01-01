Туристические регионы: антикоронавирусные меры

Псковские власти усивают антиковидные ограничения/ Окский заповедник закрывается для туристов в начале ноября/ Губернатор Кубани сообщил о нерабочих днях и QR-кодах на курортах региона

Псковские власти усивают антиковидные ограничения

Ограничения по противодействию распространению коронавирусной инфекции в Псковской области усилены, сообщает пресс-служба администрации региона.

Согласно указу губернатора, с 30 октября по 7 ноября приостанавливается деятельность кинотеатров, театров, музеев, экскурсионных бюро, концертных и иных организаций культуры Время работы общепита с 30 октября по 7 ноября сокращается до 23:00. Номерной фонд гостиниц в эти же дни должен быть заполнен не больше чем на 50%. Система QR-кодов начнет действовать на территории Псковской области не с 1 ноября, как планировалось ранее, а с 30 октября. Так, граждане, достигшие 18 лет, без предъявления документа о завершенной вакцинации либо документа о перенесенном COVID-19 в течение шести предыдущих месяцев не смогут посещать объекты общественного питания, в том числе фуд-корты, аквапарки, бассейны, фитнес-центры, фитнес-клубы и иные спортивные объекты, за исключением объектов для занятий на открытом воздухе. В перечень также включены федеральные учреждения культуры, объекты организации досуга и развлечений.

Окский заповедник закрывается для туристов в начале ноября Окский государственный природный заповедник (Рязанская область) будет закрыт для туристов, сообщила пресс-служба заповедника. "В целях недопущения дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции и укрепления здоровья граждан Российской Федерации, экскурсионные объекты учреждения и поселок Брыкин Бор закрыты для посещения на срок с 30 октября по 7 ноября 2021 г. включительно", — отмечает пресс-служба. Окский государственный природный заповедник расположен в центральной части европейской территории России, занимает северную часть Рязанской области (Спасский и Спас-Клепиковский районы), в среднем течении р. Оки, в 100 км от г. Рязань и в 300 км от Москвы. Он был организован 10 февраля 1935 года для охраны и восстановления численности русской выхухоли. В 1986 г. Окский заповедник получил международный статус биосферного. Губернатор Кубани сообщил о нерабочих днях и QR-кодах на курортах региона Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о том, что дополнительные выходные, кроме нерабочей недели, вводиться в регионе не будут.

"Во время оперштаба приняли решение: не вводить дополнительные выходные. Нерабочими в регионе будут дни с 30 октября по 7 ноября", — написал г-н Кондратьев в своем телеграм-канале.

Он также отметил, что для недопущения увеличения заболеваемости в эти дни в городах-курортах вход в рестораны, кафе и другие досуговые учреждения будет возможен только при наличии QR-кода.

Помимо этого, с 25 октября по 1 декабря допуск участников и зрителей на массовые мероприятия также возможен только при наличии QR-кода.

/TOURBUS.RU