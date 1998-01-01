Ростуризм: Около трехсот тысяч представителей турбизнеса смогут воспользоваться мерами господдержки

Около 300 тыс. представителей турбизнеса смогут воспользоваться обновленными мерами государственной поддержки малого и среднего бизнеса, сообщает сегодня пресс-служба Ростуризма.

«Воспользоваться этими программами в индустрии гостеприимства смогут турагенты и туроператоры, экскурсионные компании, гиды, гостиницы и иные средства размещения, санатории, общепит, организаторы выставок, конференций и развлекательных мероприятий, музеи и другие.

По нашим оценкам, в этом году подать заявки на участие в этих программах смогут порядка 300 тысяч представителей малого и среднего бизнеса, работающих в туризме и индустрии гостеприимства», — цитирует пресс-служба Ростуризма главу ведомства Зарину Догузову.

Как отметила руководитель Ростуризма, первая мера — это безвозмездные гранты на зарплату сотрудникам. Грант составляет один МРОТ (минимальный размер оплаты труда), то есть 12 тыс. 792 рубля на одного занятого, включая самого индивидуального предпринимателя.

Подать заявление на получение таких грантов можно с 1 ноября по 15 декабря 2021 года в ФНС через личный кабинет на nalog.ru. Выплаты будут осуществляться через восемь рабочих дней с даты подачи заявления.

Вторая мера поддержки — льготный кредит при условии сохранения занятости (ФОТ 3.0). Такой кредит исчисляется как произведение МРОТ и численности работников заемщика, рассчитанное на 12 месяцев расчетного периода.

При этом кредит не может превышать 500 млн рублей. Первые полгода никаких платежей по кредиту производить не нужно, затем можно погашать кредит по льготной ставке 3%.

Важный момент: воспользоваться этой мерой поддержки смогут предприниматели, которые подавали заявки в рамках предыдущей аналогичной программы (ФОТ 2.0), а также компании малого и среднего бизнеса, созданные с 1 июля 2020 года.

По словам г-жи Догузовой, это меры поддержки, которые были востребованы малым и средним туристическим бизнесом и в прошлом году.

/TOURBUS.RU