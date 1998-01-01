Новости TUI поставит этой зимой большую чартерную программу на горнолыжный курорт Шергеш С ноября по апрель туроператор запланировал около 24 чартерных рейсов из Москвы в Кемеровскую область

Туроператор «TUI Россия» запускает большую чартерную программу из Москвы до Новокузнецка, рассчитанную на туристов горнолыжного комплекса "Шерегеш" (Кемеровская область), заявил заместитель гендиректора туроператора TUI Россия и СНГ Александр Сирченко в ходе сегодняшней пресс-конференции, - сообщает «Интерфакс». "Летать будем на бортах "Уральских авиалиний", один борт будет вместимостью 162 кресла на каждом рейсе. Всего мы планируем перевезти более 3,8 тыс. человек", — рассказал г-н Сирченко. По его словам, всего на сезон 2021-2022 годов запланировано 23-24 чартерных рейса. Г-н Сирченко подчеркнул, что на этом направлении у туроператора "впервые такая большая чартерная программа". Так, в прошедшем сезоне было сделано только пять чартерных рейсов, примерно по 160 пассажиров каждый. По его словам, полётная программа начнётся в ноябре и продлится до апреля. Первый рейс вылетит из Москвы в пятницу 12 ноября и прилетит в Новокузнецк (здесь находится ближайший к "Шерегешу" аэропорт) в субботу, 13 ноября. Впоследствии самолёты будут вылетать из Москвы по субботам, прилетать в Новокузнецк по воскресеньям. В свою очередь, министр туризма и молодёжной политики Кузбасса Антон Пятовский отметил, что рассчитывает на рост турпотока в "Шерегеш" в наступающем сезоне "за счёт работы федеральных туроператоров". "Прогнозировать турпоток сейчас сложно. Это вряд ли будет скачкообразное увеличение, так как объективно средств размещения заметно не прибавилось. Мы прогнозируем как минимум подтверждение цифр прошлого сезона по турпотоку в Шерегеш , ну и рассчитываем, если хорошо отработаем, если на 5-10% туристов прибавится", — сказал он. Как сообщалось ранее, в прошедшем сезоне на курорте было зафиксировано более двух млн туристских посещений против 1,3 млн в 2019-2020 годах. Курорт "Шерегеш" располагает 26 горнолыжными трассами общей протяженностью около 56 км, 18 подъемниками, 82 гостиницами, 77 кафе и ресторанами, 28 пунктами проката, 15 автомобильными стоянками. /TOURBUS.RU

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