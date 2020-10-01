Новости Туроператоры: По зарубежным турам — всплеск спроса, по российским — ситуация неоднозначная Ведущие туроператоры прокомментировали изменения в спросе на отдых в начале ноября в связи с объявлением нерабочей недели

Ведущие туроператоры отмечают заметный ростинтереса к зарубежному отдыху на фоне объявления нерабочих дней в начале ноября и ужесточения антикоронавирусных мер в российских регионах. Так, в TEZ Tour после объявления нерабочими дни в столице с 28 октября по 7 ноября зафиксировали 30-процентный рост объема бронирований туров в Египет, двукратный – на Мальдивы и в Турцию, сообщила PR-директор компании Елизавета Тимошенко. При этом продажи по другим направлениям идут в плановом режиме без существенных изменений. В «TUI Россия» отмечают, что на праздничные даты дефицит мест в особо популярных отелях многих зарубежных стран уже сильно заметен. ТОП-5 зарубежных направлений в целом по результатам продаж в компании сейчас выглядит так: Турция, Египет, ОАЭ, Кипр, а пятое место делят Куба и Мальдивы. «Надо учитывать также, что бронирования на ноябрьские праздники идут давно. На некоторых направлениях уже и до этого наблюдался дефицит мест на перелеты и в отелях. Так, уже на прошлой неделе были закрыты все места на чартерном рейсе TUI Россия из Москвы в Стамбул с вылетом на 4 ноября. Туры в Стамбул еще есть, но уже на базе регулярного перелета, а следующий чартер вылетит из Москвы только 7 ноября», – рассказали в пресс-службе компании, которую цитирует РСТ. «Темпы продаж сегодня или вчера на заезды в начале ноября соразмерны с любым другим днем на этой неделе. Резкого роста спроса мы не наблюдаем. Это может быть связано с тем, что выбранный период является межсезоньем, когда спрос в целом меньше, а также с особенностями полетной программы. Пока ставить дополнительные рейсы под данный период заездов нет необходимости. Неделя, объявленная нерабочей, уже достаточно близко, основная доля бронирований была сделана до объявления решения о внеплановых каникулах», – сообщили в ANEX Tour. По информации АТОР, по состоянию на вечер 21 октября туроператоры не фиксировали при этом массовых аннуляций туров по России на ноябрьские праздники. Основная причина – туристы пока еще не понимают, как будут действовать все ограничения. «Пока все выжидают и раздумывают. Аннуляций пока нет, но звонки от агентств есть. Туристы спрашивают, будут ли открыты SPA-центры в отелях, бассейны и т.д. Но ответа пока на эти вопросы нет», – рассказывают в компании «Мультитур». В компании «Дельфин» доля аннуляций от количества забронированных туров по России на вечер 1 октября составила 3-5% в зависимости от направления. «Сейчас пока активность туристов минимальная. Непонятны многие озвученные ограничения. Например, приравнивается ли в Крыму QR-код переболевшего к коду о вакцинации или нет, так как об этом не сказано прямо в указе? Мы пытаемся получить ответы на эти вопросы. Туристы тоже выжидают, они не успевают оценить все лавинообразно поступающие в инфополе нововведения. Наверное, они займутся решением своей ситуации с отдыхом уже на выходных», – говорит гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин. В «Интуристе» при этом отмечают, что в четверг было очень много вопросов и запросов о том, какие будут штрафные санкции в случае аннуляции туров по России. Но фактические аннуляции пока не превышают средние показатели. В свою очередь генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян, которого цитирует «КоммерсантЪ», отмечает, что «в ближайшие дни турагентов России ждет наплыв. Посмотрим, какая часть желающих поехать за границу откажется от своих планов ввиду заоблачной цены, потому что стоимость на перевозку и гостиницу, как правило, находятся на очень высоком уровне. Это связано и с тем, что даты совпадают с английскими школьными каникулами, а это страна, которая сейчас открыла выезд по миру в те же страны, куда можно летать россиянам. Интересным направлением, наверное, остается ближнее зарубежье: Армения, Азербайджан, Узбекистан. Но многие ждут, будут ли введены ограничения для возвращающихся из-за границы. Главным местом, пользующимся спросом, по-прежнему остается Краснодарский край. Но там и без этого действуют довольно жесткие меры». “Оценить реальные масштабы перемещений будет крайне тяжело, поскольку это те туры, которые россияне большей частью приобретают и формируют сами, зачастую просто купив билет и забронировав гостиницу на Booking. Скорее всего, те, кто обладает достаточным бюджетом, точно предпочтут не находиться в мегаполисах, а куда-нибудь уехать», - заключил эксперт. /TOURBUS.RU



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