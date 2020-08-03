Несмотря на пандемию, туристы пакуют чемоданы

Аналитики ведущих отечественных центров бронирования отмечают всплеск интереса к путешествиям в нерабочие дни — несмотря на просьбу властей оставаться по возможности в период объявленных нерабочих дней дома.

Так, как сообщили нашему порталу в аналитическом центре сервиса поездок и путешествий Туту.ру. больше всего пассажиров оформили авиабилеты с вылетом в период с 29 октября по 7 ноября в Москву — их доля составила 22%.

В Санкт-Петербург на это время намерены улететь 12,8% пассажиров, в Сочи – 7,4%, в Симферополь – 4,4%, а в Минеральные Воды – 4,1%. Всего среди тех, кто приобрел билеты на период нерабочих дней, 87,6% пассажиров планируют путешествие по России.

«Среди зарубежных направлений больше всего бронирований приходится на Узбекистан, Армению, Турцию, Киргизию, Азербайджан, Молдову, Беларусь, Кипр, Казахстан и Египет», — добавляют в аналитическом центре.

Отмечается, что растет и число возвратов, однако их доля составляет около 5% от продаж.

По данным агентства OneTwoTrip, уже вечером 19 октября, когда появилась первая информация о вероятном локдауне, количество запросов на туры увеличилось на 130%, и до сих пор их поступает на 10% больше, чем в среднем до появления новостей о нерабочих днях.

В Avisales также фиксировали повышенный спрос, но по самым популярным направлениям дешевых авиабилетов уже не осталось, рассказал пиар-директор сервиса Янис Дзенис: «Если брать рейсы из Москвы туда и обратно с вылетом 30 октября и возвращением 7 ноября, получается, что стоимость полета в Сочи составляет 14 тыс., Калининград, наверное, самый недорогой — 10 тыс. руб.

Что касается за границы, то здесь наиболее бюджетным можно назвать Тбилиси и Стамбул, где цена — в районе 25 тыс. руб. Все остальное идет значительно дороже: Хургада, Дубай — примерно 55 тыс., Кипр — 45 тыс.

Больше всего, конечно, удивляет цена билетов в Будапешт, за такую поездку придется выложить более 70 тыс. руб».

Лидером спроса на ноябрьские нерабочие дни, по данным сервиса по бронированию путевок Level.Travel, является Турция. "Туда отправится половина всех наших туристов, которые запланировали каникулы на начало ноября. Средний чек по направлению составил 74 тысячи рублей.

На втором месте российские курорты – 30 процентов продаж со средним чеком в два раза ниже, чем на турецких курортах – 31 тысяча рублей", – указали в компании.

Замыкает тройку лидеров у Level.Travel Египет, где планирует отдохнуть на ноябрьские праздники 11 процентов туристов и куда поехать в среднем в два раза дороже, чем в Турцию – 111 тысяч рублей.

Также в списке популярных направлений на этот период - Кипр, ОАЭ, Абхазия и Армения.

/TOURBUS.RU