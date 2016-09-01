Таиланд отменяет карантин для туристов из 49 стран

Россия пока что не вошла в вводимый с 1 ноября список, но наши туристы смогут посещать четыре провинции, участвующие в программе «туристической песочницы»

С 1 ноября вакцинированные туристы из 46 стран смогут прилетать в любой аэропорт Таиланда без карантина, а также беспрепятственно передвигаться по стране. В числе стран из разрешительного списка – Франция, Германия, Канада, Словения, Кипр. Россия в список не вошла, пока что наши туристы смогут приезжать без карантина лишь в провинции, входящие в программу «песочницы».

«Если мы хотим привлечь как можно больше туристов и начать восстанавливать туристический сектор страны, а также помочь наиболее пострадавшим смежным отраслям, нам нельзя медлить и ждать идеального для открытия границ момента. В противном случае иностранные путешественники выберут другие места для отдыха», - написал ранее премьер-министр страны Прают Чан-Оча в своем аккаунте в Фейсбуке.

По сообщению Генконсульства РФ на Пхукете, список стран будет обновлен 15 ноября.

Эксперты АТОР при этом отмечают, что пока что дляя россиян ничего не меняется. Они по-прежнему смогут приезжать в провинции Таиланда, входящие в программу «песочница». Это 4 провинции – Пхукет, Сураттхани, Пханг-Нга и Краби. Приехать можно в любую из провинций, где придется провести первые семь дней, а далее уже путешествовать по всей стране.

Россияне смогут добираться прямыми рейсами «Аэрофлота» пока только на Пхукет. Также удобно можно добраться до Самуи с пересадкой в Бангкоке. Несмотря на то что Россия не вошла в список, сделать пересадку в Бангкоке можно. Поскольку туристы не выходят в город, даже в сам аэропорт, по прилете они находятся в специальной зоне, а оттуда уже летят дальше.

Также с 1 ноября вносятся корректировки относительно медицинской страховки, которая, напомним, обязательно должна покрывать лечение от коронавируса – сейчас нужна страховка с покрытием на 100 тыс. долларов, с ноября стоимость снизится до 50 тыс. долларов.

/TOURBUS.RU