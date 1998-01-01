В Крыму вводится заселение в гостиницы и санатории только по QR-коду

Также свидетельство о вакцинации понадобится для посещения ресторанов, кафе, клубов и музеев полуострова

Власти Крыма внесли вчера изменения в указ о режиме повышенной готовности из-за распространения коронавируса, они включают ограничения для постояльцев гостиниц и посетителей общественных мест.

"Запретить бронирование мест, прием и размещение лиц старше 18 лет в средствах размещения и санаторно-курортных организациях без наличия сведений о вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или QR-кода... Дополнительно субъектам хозяйствования рекомендуется требовать предоставление справки об отрицательном результате лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР, полученном за 72 часа до поселения", — говорится в документе, опубликованном на сайте республиканского правительства.

QR-коды также вводят с 25 октября для посетителей ресторанов, кафе, баров, клубов, спортзалов, театров, библиотек и музеев.

Напоминим, что во сторник врио главного государственного санитарного врача по Крыму Дмитрий Крутиков постановил ввести обязательную вакцинацию от коронавируса для некоторых категорий граждан, включая работников турсферы.

Согласно постановлениюобязательная вакцинация распространяется на работников сфер образования, здравоохранения, соцобслуживания, торговли, общественного питания, гостиничного бизнеса, транспорта, салонов красоты, фитнес-центров, подразделений финансовых организаций, МФЦ, ЖКХ, организаторов культурных мероприятий, госслужащих.

Между тем загрузка объектов размещения Крыма до конца года варьируется от 70 до 100% в зависимости от курорта и категории гостиницы, высокий спрос наблюдается, в частности, на ноябрьские праздники, сообщил ранее министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.

Отметим также, что за 9 месяцев с начала года Крым посетили 8,3 млн туристов. Это на 25% выше уровня аналогичного периода 2019 года. При этом в сентябре в Крыму отдохнули свыше 1 млн туристов, что соответствует уровню 2020 года и на 35% больше, чем в сентябре 2019-го.

Новые высокие показатели после июльских максимумов начали фиксировать в Крыму в начале октября. Антирекорд обновился 17 раз подряд со 2 октября. Всего диагноз COVID-19 был подтвержден в регионе у 89 тыс. человек, более 2,8 тыс. пациентов умерли.

/TOURBUS.RU