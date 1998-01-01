Власти Сочи ожидают максимальную загрузку курорта в предстоящие ноябрьские выходные, совпавшие с объявленными в России нерабочими днями из-за ситуации с коронавирусом.

"В предстоящие ноябрьские выходные дни мы ожидаем высокие показатели по загрузке. В отелях она составит более 75 процентов, в санаториях — порядка 90 процентов", — сообщил секгодня мэр Сочи Алексей Копайгородский в своём официальном телеграм-аккаунте, - отмечает «Интерфакс».

Он отметил, что, по расчетам специалистов, единовременная загрузка курортной сферы города превысит 120 тыс. человек. "Только аэропорт Сочи в эти дни примет свыше 100 тыс. человек. Еще 20 тыс. приедет железнодорожным транспортом", — написал градоначальник.

По его словам, загрузка на предстоящий период сопоставима с показателями активного летнего сезона. "Рекордно высокие показатели бронирования отмечаем на предстоящий зимний сезон", — добавил г-н Копайгородский.

За исполнением карантинных мер во всех районах города проследят комиссии в составе сотрудников Роспотребнадзора, администрации и полиции.

Между тем губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил накануне нерабочих дней перевести резервные инфекционные госпитали в режим повышенной готовности, сообщает пресс-служба администрации региона.

"Нерабочие дни будут с 30 октября по 7 ноября. Учитывая специфику нашего курортного региона, мы понимаем, что количество желающих приехать в этот период на Кубань может быть рекордным. Необходимо предпринять все меры, чтобы не допустить вспышки заболевания. Ситуация должна быть полностью под нашим контролем", — цитируются в сообщении слова г-на Кондратьева.

"В связи с нерабочими днями мы предусмотрим возможность оперативного развертывания дополнительных мест. Обеспечим долю свободного коечного фонда не ниже 20%", — отметила со своей стороны вице-губернатор Кубани Анна Минькова.

Ранее сообщалось, что в четверг на заседании краевого штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции под председательством губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева были приняты решения по внесению изменений в региональное постановление "О введении режима повышенной готовности".

Нерабочими в Краснодарском крае будут дни с 30 октября по 7 ноября. На этот период вход в рестораны, кафе и другие досуговые учреждения Сочи, как и в других курортных городах региона, будет возможен только при наличии QR-кода из личного кабинета портала госуслуг.

Также в эти дни отменены массовые, спортивные и культурные мероприятия, а с 25 октября по 1 декабря допуск участников и зрителей на них будет возможен только при наличии QR-кода из личного кабинета госуслуг.