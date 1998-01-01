Российские туристы «распробовали» Байкал

Байкал стал круглогодично востребованным, - об этом было заявлено во время подведения итогов летнего туристического сезона 2021 года в Иркутской области. «Если ранее у россиян Байкал был в числе направлений, которые «лежат на дальней полке», в свете сложившейся ситуации направление стало высоко востребованным», - заявила руководитель Агентства по туризму Иркутской области Екатерина Сливина, - сообщает наш специальный корреспондент.

По ее словам, в сезоне 2021 года регион посетили более 1,1 млн туристов, из которых всего 6,8 тыс. человек были иностранцами.

«Пандемия сделала так, что количество российских туристов у нас растет, – сказала она. – Коронавирусные ограничения, необходимость сдачи тестов ПЦР и карантина заставили людей задумываться о том, как и где они могут отдохнуть так, чтобы было и интересно, и бюджетно».

По официальной статистике, в регионе в этом году количество посетителей увеличилось и в гостиницах (на 98,6%), и на турбазах (в 2,3 раза), и в санаторно-курортных учреждениях (почти на 100%).

Екатерина Сливина считает, что росту способствовали государственные программы - туристический и детский кэшбек, субсидии для отдыха семей с детьми. В результате сезон в целом, по ее мнению, можно считать успешным.

Вместе с тем почивать на лаврах никто не собирается – гостям собираются предложить новинки. Так, в «Тальцах» планируется расширить музейные зоны, создав с одной стороны пешеходно-спортивную с детскими игровыми и спортивными площадками, а с другой - интерактивную с мастер-классами, сувенирными лавками и предприятиями общепита.

В свою очередь, Умар Рамазанов, директор ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», рассказал о том, что почти все посетители Прибайкальского нацпарка пользуются электронными разрешениями на посещение особо охраняемых территорий: по его словам, в этом сезоне из 128 тыс. человек 98% оформили разрешения через Интернет.

«Со следующего года мы начнем выдавать групповые разрешения и для турфирм, – сказал он. – При этом будет введено квотирование для того, чтобы они не раскупили все разрешения: электронная система разрешений не даст возможности выдать больше документов на посещение той или иной зоны, чем полагается при максимально рассчитанной нагрузке».

Умар Рамазанов констатировал, что самыми популярными местами у туристов в этом году стали юг и север острова Ольхон, Тажеранские степи, маршрут Листвянка – Большое Голоустное, а также Сухое озеро и Бакланий камень – Бугульдейка.

По его словам, гостей региона в декабре ждет большой и приятный сюрприз: в центральном офисе «Заповедного Прибайкалья» откроется интерактивный музей Байкала, в котором даже будет возможность испытать на себе силу землетрясения в 6 баллов.

А член комитета по предпринимательству в сфере туризма Торгово-промышленной палаты Восточной Сибири Алексей Стрелюк подтвердил, что в последнее время на Байкале наблюдается перераспределение потока туристов с летнего сезона на зимний. «Мы видели это еще прошлой зимой, а в этом году тенденция может только усилиться», - считает он.

При этом он уверен, что надо предлагать туристам не только Байкал, но и другие территории Иркутской области, новые маршруты с активностями, с участием в местных праздниках, с погружением в культуру и традиции. «В регионе еще многое эксклюзивное, неизведанное и интересное можно показать. – уверен он. – Но нужны транспортная доступность и инфраструктура. Будем надеяться, что в ближайшие пару лет недочеты по этим направлениям удастся исправить».

/TOURBUS.RU