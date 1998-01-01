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«Аэрофлот» начнет полеты в Канкун/ S7 свяжет Владивосток с Пхукетом/ Nordwind впервые полетит из Петербурга в Карловы Вары

«Аэрофлот» начнет полеты в Канкун

Авиакомпания "Аэрофлот" с 18 ноября начнет летать из Москвы в мексиканский Канкун, сообщает перевозчик. "С 18 ноября "Аэрофлот" будет выполнять рейсы в Канкун на A350 три раза в неделю", — говорится в сообщении компании в Facebook. Компания сообщает, что продажа билетов уже открыта.

Оперштаб РФ по борьбе с COVID-19 разрешил запустить прямое авиасообщение с Мексикой с 25 мая.

Сейчас, по данным "Яндекс-расписания", рейсы Москва — Канкун выполняют авиакомпании AZUR air и Nordwind, работающие по заказу туроператоров.

S7 свяжет Владивосток с Пхукетом

Авиакомпания S7 с 15 ноября возобновит прямые рейсы по маршруту Владивосток — Пхукет (Таиланд), сообщает пресс-служба российского аэропорта. Полеты будут выполняться один раз в неделю по понедельникам на воздушных судах Airbus A320

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С 1 сентября в список вакцин, с которыми можно въезжать в разрешенные регионы Таиланда без карантина, был добавлен российский "Спутник V".

Оперштаб правительства РФ по предупреждению распространения коронавируса на прошлой неделе разрешил перевозчикам выполнять регулярные рейсы в Таиланд. Авиакомпании смогут совершать в Бангкок и на Пхукет по два рейса в неделю из Москвы и по одному рейсу в неделю из аэропортов России, из которых можно летать за рубеж.

Nordwind впервые полетит из Петербурга в Карловы Вары

Авиакомпания Nordwind Airlines запускает прямые регулярные рейсы в Карловы Вары (Чехия) из петербургского аэропорта "Пулково", сообщила пресс-служба ООО "Воздушные ворота северной столицы" (оператор аэропорта Пулково).

Выполнение рейса запланировано с 19 декабря еженедельно по воскресеньям. В настоящее время прямых рейсов из Петербурга в Карловы Вары нет, только с пересадкой в Москве.