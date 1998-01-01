|
|
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72
|
21 октября
Горячие авиановости
«Аэрофлот» начнет полеты в Канкун/ S7 свяжет Владивосток с Пхукетом/ Nordwind впервые полетит из Петербурга в Карловы Вары
«Аэрофлот» начнет полеты в Канкун
Авиакомпания "Аэрофлот" с 18 ноября начнет летать из Москвы в мексиканский Канкун, сообщает перевозчик. "С 18 ноября "Аэрофлот" будет выполнять рейсы в Канкун на A350 три раза в неделю", — говорится в сообщении компании в Facebook. Компания сообщает, что продажа билетов уже открыта.
Оперштаб РФ по борьбе с COVID-19 разрешил запустить прямое авиасообщение с Мексикой с 25 мая.
Сейчас, по данным "Яндекс-расписания", рейсы Москва — Канкун выполняют авиакомпании AZUR air и Nordwind, работающие по заказу туроператоров.
S7 свяжет Владивосток с Пхукетом
Авиакомпания S7 с 15 ноября возобновит прямые рейсы по маршруту Владивосток — Пхукет (Таиланд), сообщает пресс-служба российского аэропорта. Полеты будут выполняться один раз в неделю по понедельникам на воздушных судах Airbus A320
neo.
С 1 сентября в список вакцин, с которыми можно въезжать в разрешенные регионы Таиланда без карантина, был добавлен российский "Спутник V".
Оперштаб правительства РФ по предупреждению распространения коронавируса на прошлой неделе разрешил перевозчикам выполнять регулярные рейсы в Таиланд. Авиакомпании смогут совершать в Бангкок и на Пхукет по два рейса в неделю из Москвы и по одному рейсу в неделю из аэропортов России, из которых можно летать за рубеж.
Nordwind впервые полетит из Петербурга в Карловы Вары
Авиакомпания Nordwind Airlines запускает прямые регулярные рейсы в Карловы Вары (Чехия) из петербургского аэропорта "Пулково", сообщила пресс-служба ООО "Воздушные ворота северной столицы" (оператор аэропорта Пулково).
Выполнение рейса запланировано с 19 декабря еженедельно по воскресеньям. В настоящее время прямых рейсов из Петербурга в Карловы Вары нет, только с пересадкой в Москве.
Nordwind входит в десятку крупнейших авиакомпаний РФ по пассажиропотоку. Компания базируется в московском "Шереметьево" и ряде региональных аэропортов. Парк компании состоит из 49 воздушных судов Boeing-737, -777, A330 и A321 и других.
/TOURBUS.RU
Теги:
Добавить комментарий
|
Поиск по новостям
Подписка
|
© 1998 — 2021 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
|
(495) 723-72-72