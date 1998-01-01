Власти объявляют нерабочую неделю, но просят не использовать ее для путешествий по стране

По информации СМИ, вчера в ходе правительственного совещания президент Владимир Путин поддержал предложение правительства РФ объявить нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября с сохранением заработной платы. Президент также разрешил регионам увеличить число нерабочих дней до 30 октября или после 7 ноября в зависимости от развития ситуации с заболеваемостью COVID-19.

В то же время в ходе совещания вице-премьер РФ Татьяна Голикова призвала граждан страны воздержаться от поездок в другие регионы, в том числе в период нерабочих дней, чтобы не усложнять ситуацию с коронавирусом.

"Сейчас и в период нерабочих дней большая просьба к нашим гражданам воздержаться от поездок в другие регионы, чтобы не осложнять эпидситуацию и не увеличивать нагрузку на медицинскую систему конкретных регионов", — сказала г-жа Голикова.

Она также сообщила, что на портале "Стопкоронавирус" на прошлой неделе была опубликована карта, еженедельно отражающая напряженность эпидситуации в конкретном регионе.

"Это сделано, в том числе, для того, чтобы каждый гражданин понимал ситуацию в регионе и при планировании поездок осознанно принимал решение о целесообразности путешествий в другие регионы", — сказала Голикова.

"После окончание нерабочих дней регионы должны расширять практику допуска на объекты и массовые мероприятия с использованием QR-кодов. Для этого медицинские организации, передающие данные в систему учета переболевших, вакцинированных и получающих ПЦР-тесты, должны это делать день в день", — подчеркнула Голикова.

Между тем эксперты туротрасли, опрошенные «Интерфаксом», не рассчитывают на вал аннуляций туров на ноябрьские праздники после рекомендации вице-премьера РФ Татьяны Голиковой отказаться от поездок в другие регионы, однако считают что продажи в ближайшее время могут просесть.

"Отмен и аннуляций нет, и по нашей оценке, вряд ли будут. Тенденции по дальнейшим продажам противоречивые. С одной стороны, мы видим увеличение количества запросов на Черноморское побережье. Запросов, но пока не продаж. С другой стороны, динамика продаж по всем остальным направлениям пока замедлилась. Нужно время — день, два, чтобы понять, в какую сторону будет крен", — сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

Г-жа Ломидзе также отметила, что ограничения, которые вводятся в регионах из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в последнее время, снизили продажи туров в два раза по сравнению с началом октября.

С экспертом согласен генеральный директор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин. "Сейчас немного непонятная ситуация. С одной стороны, те, кто хотел поехать на четыре дня, уже купили туры. И что, теперь им прислушиваться к рекомендациям?

Получается, надо аннулировать туры, но путешественники не откажутся от путевок, потому что билеты на транспорт, как правило, приобретаются по невозвратным тарифам", — сказал он.

По словам г-на Ромашкина, сейчас туроператоры сохранят объемы забронированных туров, а вот покупка туристами новых явно замедлится.

Отметим также, что, по информации «Интерфакса», жители регионов стали активно покупать туры в Турцию после объявления в России нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. Так, как сообщил руководитель одной из крупнейших калининградских турфирм "Анюта" Алик Кожахметов, «Минувшим днем мы стали работать в авральном режиме после того, как появилась информация о выходных днях с 30 октября по 7 ноября. Люди буквально «ломанулись» в Турцию, несмотря на то, что и цены сразу пошли вверх».

«В этой ситуации ажиотажного спроса начало работать "динамическое" ценообразование - чем меньше в чартерах на Турцию остается свободных мест, тем выше цены», - добавил собеседник агентства.

/TOURBUS.RU