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20 октября
Экстрим-фестиваль Quiksilver New Star Camp пройдет на курорте «Роза Хутор» в начале апреля
Открытие зимнего сезона на сочинском горном курорте запланировано на 17 декабря
Стартовали продажи туров на самый известный в России фестиваль экстремального спорта и музыки в горах, который в 2022-м году пройдет с 1 по 10 апреля на горном курорте "Роза Хутор", - сообщили нам в пресс-службе горного комплекса.
"Quiksilver New Star Camp 12 лет ежегодно принимает около 10 тыс. любителей горнолыжного отдыха и атмосферных вечеринок. В прошлом году за несколько недель до старта фестиваля был объявлен sold out. В этом году статистика ранних продаж туров выросла в 15 раз по сравнению с аналогичным периодом 2020 года", — сообщают организаторы.
"Гостей ждут выступления известных всему миру артистов и спортивные ивенты с участием топовых райдеров со всех уголков планеты", — говорится в сообщении.
В программе также катание на сноуборде и лыжах, соревнования среди профессионалов и любителей в самом большом сноупарке России площадью более 100 тыс. кв.м, который будет построен организаторами на высоте 1600 м, dj-сеты в горах под открытым небом, йога-курсы, лекции, кинопоказы, а также мастер-классы от ведущих спортсменов и представителей экшн-индустрии.
"Фестиваль примет райдеров из более, чем 70 городов России, которые ежегодно приезжают на курорт, чтобы улучшить свои навыки на трех линиях сноупарка и принять участие в соревнованиях с призами от крупных брендов и партнеров фестиваля", — добавили в оргкомитете фестиваля.
преддверии сезона на курорте проведены работы по улучшению горнолыжной зоны. Так, более удобными для катания стали трассы Тритон, Горизонт, Явор. В целях повышения уровня комфорта появится новый пересадочный хаб между канатными дорогами «Волчья скала», «Кавказский экспресс» и «Заповедный лес».
Курорт расширит зону катания на самом популярном и живописном Южном склоне еще на 2,6 км, где на высоте более 1970 метров над уровнем моря проложена новая трасса среднего уровня сложности с прекрасными видовыми характеристиками.
Здесь также будет установлен подъемник - ленточный конвейер с галереей, протяженностью 150 м, производитель - компания LST (Франция- Италия). Еще один конвейр (113 м), появится на Роза Стадион, где в районе Финишной зоны будет открыт новый учебный склон для детей.
Таким образом гости курорта смогут воспользоваться более чем 104 км трасс (это самая большая зона катания в России) и 32 современными подъемниками.
/TOURBUS.RU
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