Новости Экстрим-фестиваль Quiksilver New Star Camp пройдет на курорте «Роза Хутор» в начале апреля Открытие зимнего сезона на сочинском горном курорте запланировано на 17 декабря

Стартовали продажи туров на самый известный в России фестиваль экстремального спорта и музыки в горах, который в 2022-м году пройдет с 1 по 10 апреля на горном курорте "Роза Хутор", - сообщили нам в пресс-службе горного комплекса. "Quiksilver New Star Camp 12 лет ежегодно принимает около 10 тыс. любителей горнолыжного отдыха и атмосферных вечеринок. В прошлом году за несколько недель до старта фестиваля был объявлен sold out. В этом году статистика ранних продаж туров выросла в 15 раз по сравнению с аналогичным периодом 2020 года", — сообщают организаторы. "Гостей ждут выступления известных всему миру артистов и спортивные ивенты с участием топовых райдеров со всех уголков планеты", — говорится в сообщении. В программе также катание на сноуборде и лыжах, соревнования среди профессионалов и любителей в самом большом сноупарке России площадью более 100 тыс. кв.м, который будет построен организаторами на высоте 1600 м, dj-сеты в горах под открытым небом, йога-курсы, лекции, кинопоказы, а также мастер-классы от ведущих спортсменов и представителей экшн-индустрии. "Фестиваль примет райдеров из более, чем 70 городов России, которые ежегодно приезжают на курорт, чтобы улучшить свои навыки на трех линиях сноупарка и принять участие в соревнованиях с призами от крупных брендов и партнеров фестиваля", — добавили в оргкомитете фестиваля.



Напомним, что ранее сообщалось, что курорт «Роза Хутор» планирует открыть новый зимний сезон 17 декабря. Однако, точная дата будет зависеть от погодных условий, прежде всего наличия стабильного снежного покрова. преддверии сезона на курорте проведены работы по улучшению горнолыжной зоны. Так, более удобными для катания стали трассы Тритон, Горизонт, Явор. В целях повышения уровня комфорта появится новый пересадочный хаб между канатными дорогами «Волчья скала», «Кавказский экспресс» и «Заповедный лес». Курорт расширит зону катания на самом популярном и живописном Южном склоне еще на 2,6 км, где на высоте более 1970 метров над уровнем моря проложена новая трасса среднего уровня сложности с прекрасными видовыми характеристиками. Здесь также будет установлен подъемник - ленточный конвейер с галереей, протяженностью 150 м, производитель - компания LST (Франция- Италия). Еще один конвейр (113 м), появится на Роза Стадион, где в районе Финишной зоны будет открыт новый учебный склон для детей. Таким образом гости курорта смогут воспользоваться более чем 104 км трасс (это самая большая зона катания в России) и 32 современными подъемниками. /TOURBUS.RU

