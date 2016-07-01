С конца декабря «Победа» начинает ежедневно летать на курорты Египта

Ранее российский лоукостер никогда не летал в Хургаду и Шарм-эль-Шейх

Анонсированные ранее регулярные рейсы а/к "Победа" из Москвы на египетские курорты начнутся в конце декабря и будут ежедневными, сообщили сегодня в пресс-службе авиакомпании. Первый рейс в Шарм-эль-Шейх вылетит 22 декабря, в Хургаду — 25 декабря. Ранее "Победа" никогда не выполняла полеты в Египет.

Уточняется, что самолеты будут летать из аэропорта Внуково, а билеты в продаже появятся уже на этой неделе.

Напомним, что прямые регулярные перелеты в Шарм-эль-Шейх и Хургаду были возобновлены с 9 августа, а с 9 ноября начнутся и чартерные программы.

При этом в ходе вчерашней пресс-конференции вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин отметил, что, «по нашим оценкам, Египет станет после 9 ноября одним из лидеров зимних зарубежных путешествий, так как на Средиземноморье бархатный сезон заканчивается к концу ноября.

Наши туроператоры, готовы расширить полетные программы из разных городов России. Из более чем 60 международных аэропортов РФ 25-30 будут обслуживать чартерные рейсы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх".

Что касается цен на отдых на Красном море, то, по словам Горина, тур Египет до запуска чартеров стоит 80-90 тыс. рублей на двоих.

"Гостиницы Египта не будут снижать цены, потому что спрос высокий не только со стороны российских туристов. Но за счет расширения полетной программы стоимость турпакета будет начинаться от 50-60 тыс. рублей. Это недорого", — добавил эксперт.

/TOURBUS.RU