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20 октября
Камбоджа начинает принимать туристов, вакцинированных «Спутником», и выдавать электронные визы
Правительство Камбоджи объявило о важных мерах по восстановлению международного туризма
Как сообщает сегодня издание Khmer Times, власти Камбоджи готовы принимать туристов, привитых любой вакциной, включая «Спутник». Об этом заявила пресс-секретарь Минздрава страны Ор Вандин.
По ее словам, желательно, чтобы препарат был одобрен Всемирной организацией здравоохранения, однако это условие не является обязательным требованием. «Любая вакцина эффективна и мы не допустим дискриминацию», - добавила Ор Вандин. При этом необходимость предоставления помимо сертификата вакцинации справки с отрицательным результатом ПЦР-теста при пересечении границы сохраняется.
Она отметила, что «любая вакцина эффективна, и мы не должны допускать дискриминации». При этом она все же призвала в первую очередь ориентироваться на вакцины, признанные ВОЗ.
В свою очередь представитель ВОЗ в Камбодже г-н Ли Альян заявил изданию, что туристы, посещающие страну должны быть «полностью вакцинированы, по крайней мере, за две недели до поездки вакцинами от Covid-19, перечисленными ВОЗ для экстренного использования или одобренными регулирующим органом своей страны, и перенесли инфекцию в течение шести месяцев до поездки».
“Камбоджа скорректировала свою политику и процедуры карантина для международных путешественников, основываясь на ситуации с Covid-19 в Камбодже и значительном прогрессе в внедрении вакцины”, - добавил г-н Айлан.
Также стало известно, что правительство страны возобновило выдачу электронных виз гражданам 33 стран, с которыми ранее был установлен безвизовый режим. При этом сообщается, что у правительства страны пока что нет планов возобновить выдачу виз по прибытии (таки визы ранее получали граждане РФ).
Путешественникам, которые полностью вакцинированы, необходимо пройти карантин в отеле в течение семи дней (а не 14 как ранее) с депозитом в размере $1000 долларов для оплаты расходов, понесенных во время их пребывания в гостинице.
Президент Камбоджийской ассоциации турагентств Чхай Сивлин заявил изданию , что «правительство предприняло хороший шаг, сократив период карантина, а также возобновив выдачу электронных виз иностранным путешественникам.
Это определенно хороший знак того, что все возвращается на круги своя, и это также хороший способ подтолкнуть авиакомпании к возобновлению полетов в Камбоджу».
При этом известно, что авиакомпания AZUR air уже имеет допуски на выполнение полетов в Пномпень из 12 регионов России. Также допуски на рейсы из Москвы в столицу Камбоджи получила авиакомпания Nordwind.
При этом эксперты АТОР ранее заявляли, что потребности в прямой перевозке в Камбоджу нет: как отдельное туристическое направление эта страна ЮВА никогда не была массово востребована на российском рынке. В 90% случаев россияне посещали Камбоджу в рамках самостоятельных поездок, индивидуальных комбинированных туров по странам ЮВА или экскурсий, организованных с территории Таиланда. Тем не менее сюрпризы возможны, считали эксперты, приводя в пример запуск туристической перевозки в Венесуэлу.
/TOURBUS.RU
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