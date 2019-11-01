Новости Камбоджа начинает принимать туристов, вакцинированных «Спутником», и выдавать электронные визы Правительство Камбоджи объявило о важных мерах по восстановлению международного туризма

Как сообщает сегодня издание Khmer Times, власти Камбоджи готовы принимать туристов, привитых любой вакциной, включая «Спутник». Об этом заявила пресс-секретарь Минздрава страны Ор Вандин. По ее словам, желательно, чтобы препарат был одобрен Всемирной организацией здравоохранения, однако это условие не является обязательным требованием. «Любая вакцина эффективна и мы не допустим дискриминацию», - добавила Ор Вандин. При этом необходимость предоставления помимо сертификата вакцинации справки с отрицательным результатом ПЦР-теста при пересечении границы сохраняется. Она отметила, что «любая вакцина эффективна, и мы не должны допускать дискриминации». При этом она все же призвала в первую очередь ориентироваться на вакцины, признанные ВОЗ. В свою очередь представитель ВОЗ в Камбодже г-н Ли Альян заявил изданию, что туристы, посещающие страну должны быть «полностью вакцинированы, по крайней мере, за две недели до поездки вакцинами от Covid-19, перечисленными ВОЗ для экстренного использования или одобренными регулирующим органом своей страны, и перенесли инфекцию в течение шести месяцев до поездки». “Камбоджа скорректировала свою политику и процедуры карантина для международных путешественников, основываясь на ситуации с Covid-19 в Камбодже и значительном прогрессе в внедрении вакцины”, - добавил г-н Айлан. Также стало известно, что правительство страны возобновило выдачу электронных виз гражданам 33 стран, с которыми ранее был установлен безвизовый режим. При этом сообщается, что у правительства страны пока что нет планов возобновить выдачу виз по прибытии (таки визы ранее получали граждане РФ). Путешественникам, которые полностью вакцинированы, необходимо пройти карантин в отеле в течение семи дней (а не 14 как ранее) с депозитом в размере $1000 долларов для оплаты расходов, понесенных во время их пребывания в гостинице. Президент Камбоджийской ассоциации турагентств Чхай Сивлин заявил изданию , что «правительство предприняло хороший шаг, сократив период карантина, а также возобновив выдачу электронных виз иностранным путешественникам. Это определенно хороший знак того, что все возвращается на круги своя, и это также хороший способ подтолкнуть авиакомпании к возобновлению полетов в Камбоджу».

Напомним, что пока что Оперштаб не внес Камбоджу в список направлений для возобновления авиасообщения. Прямого авиасообщения между двумя странами нет с начала 90-х годов, когда «Аэрофлот» отменил рейсы из Москвы в Пномпень. До пандемии россияне добирались до Камбоджи со стыковками в Дохе, Дубае, Бангкоке и Стамбуле. При этом известно, что авиакомпания AZUR air уже имеет допуски на выполнение полетов в Пномпень из 12 регионов России. Также допуски на рейсы из Москвы в столицу Камбоджи получила авиакомпания Nordwind. При этом эксперты АТОР ранее заявляли, что потребности в прямой перевозке в Камбоджу нет: как отдельное туристическое направление эта страна ЮВА никогда не была массово востребована на российском рынке. В 90% случаев россияне посещали Камбоджу в рамках самостоятельных поездок, индивидуальных комбинированных туров по странам ЮВА или экскурсий, организованных с территории Таиланда. Тем не менее сюрпризы возможны, считали эксперты, приводя в пример запуск туристической перевозки в Венесуэлу. /TOURBUS.RU

Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 По тексту:



Подписка