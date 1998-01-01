Туристические регионы: антикоронавирусные меры

Ингушетия продлила антиковидные ограничения до 15 ноября/ На Вологодчине обещают не вводить локдаун/ В Севастополе вводят обязательную вакцинацию для работников гостиниц и ресторанов

Власти Ингушетии сохраняют антиковидные меры до 15 ноября

"Глава республики Ингушения Махмуд-Али Калиматов внёс изменения в указ о режиме повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. Согласно новой редакции документа, до 15 ноября включительно продлеваются ограничения на проведение различного рода мероприятий, подразумевающих очное присутствие граждан", — сообщпет «Интерфакс».

Кроме того, по решению властей ограничивается деятельность организаций общественного питания с 22:00 до 6:00, а также работа досуговых и развлекательнх учреждений для детей и молодежи за исключением учреждений дополнительного образования, площадок, парковых аттракционов.

Во всех учреждениях республики должен быть организован входной фильтр с дистанционной термометрией, ежедневная обработка помещений и наличие средств индивидуальной защиты.

Как сообщила агентству министр здравоохранения региона Рукият Торшхоева, количество граждан, привитых первым компонентом вакцины, составляет 53,9 % от числа подлежащего вакцинации населения. Завершили второй компонент 147,5 тыс. человек.

Власти Вологодской области не намерены вводить локдаун

Локдаун из-за коронавируса на Вологодчине вводить не планируют, сообщил губернатор региона Олег Кувшинников в своем телеграм-канале во вторник.

"Многие считают, что вот все закрыли, начался локдаун, бизнес рухнул, но это не так. Можно посещать рестораны, кафе, проводить мероприятия. Главное условие — привиться или принести справку о том, что переболел, сделать ПЦР-тест. Сейчас никакого локдауна в Вологодской области нет и не будет, надеюсь", — написал он.

Также глава региона добавил, что Вологодская область остается открытой и для туристов при соблюдении всех мер безопасности.

"На сегодня никаких ограничений нет для тех, кто переболел и тех, у кого есть прививки. Те, кто не переболел и не вакцинировался, могут брать ПЦР-тест и приезжать, спокойно посещать мероприятия в нашем регионе", — отметил губернатор Вологодской области.

По данным оперштаба, с начала пандемии в Вологодской области выявлено 74 тыс. 173 случая заражения COVID-19, 2 тыс. 80 человек скончалось. По данным на 15 октября первым компонентом привились 329 тыс. 958 человек, полностью прошли вакцинацию 311 тыс. 94 тыс. Коллективный иммунитет составил 41%.

В Севастополе вводят обязательную вакцинацию для работников гостиниц и ресторанов

Врио главного санитарного врача по Севастополю Дмитрий Крутиков постановил ввести в регионе обязательную вакцинацию от коронавируса для некоторых категорий граждан, включая работников гостиниц и ресторанов.

Как следует из документа, обязательная вакцинация распространяется на работников сфер образования, здравоохранения, соцобслуживания, торговли, общественного питания, гостиничного бизнеса, транспорта, бытовых услуг, салонов красоты, фитнес-центров, подразделений финансовых организаций, отделений почты, МФЦ, ЖКХ, организаторов культурных мероприятий, госслужащих.

Исключение сделано для тех, у кого есть противопоказания.

По оценке Роспотребнадзора, ситуация с коронавирусом остается в Севастополе неблагоприятной без тенденции к стабилизации, еженедельный прирост новых случаев составляет 21-24%.

Ранее аналогичное постановление г-н Крутиков подписал для Крыма.

/TOURBUS.RU