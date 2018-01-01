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20 октября
Теперь официально: В ноябре Куба отменяет ПЦР по прилету и возобновляет внутренний туризм
Министр туризма Кубы рассказал о важных изменениях в порядке въезда туристов и их отдыха на острове, которые произойдут в следующем месяце
Как и анонсировалось ранее, Куба с 7 ноября отменяет обязательный карантин для прибывающих иностранных туристов, а с 15 ноября — ПЦР-тесты на коронавирус, которые путешественники должны были сдавать в аэропортах сразу по прилету. Об этом сообщил вчера на пресс-конференции в Гаване министр туризма страны Хуан Карлос Гарсия Гранда.
По его словам, 10 международных аэропортов готовы к открытию границ Кубы 15 ноября. "Это будет контролируемое и поэтапное открытие. К 15 ноября более 90% населения Кубы получит по две дозы вакцины. За последние две недели число заболевших снизилось. Правила въезда будут одинаковыми во всех провинциях", — сказал он.
С 15 ноября Куба возобновляет и внутренний туризм с соблюдением всех действующих протоколов безопасности.
При этом, добавил министр, сохраняется требование о том, что туристы должны предъявить сертификат вакцинации или отрицательный тест на коронавирус.
Те, у кого нет этих документов, обязаны по прибытии в страну предоставить справку об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус, выполненного не ранее чем за 72 часа до въезда в сертифицированной лаборатории в стране проживания", — добавил Гарсия Гранда.
Путешественникам из Азиатско-Тихоокеанского региона он предложил пользоваться пересадочными рейсами Turkish Airlines. Из России рейсы на Кубу выполняют "Аэрофлот" и авиакомпании, аффилированные с туроператорами — Royal Flight, AZUR air, Nordwind, - добавил министр.
Напомним, что Куба стала одним из первых направлений, открывшихся для россиян после первой волны пандемии в 2020 году. С ноября самолеты из России летали только на остров Кайо-Коко, с апреля оперштаб по борьбе с коронавирусом разрешил перелеты в Варадеро.
/TOURBUS.RU
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