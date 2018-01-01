Теперь официально: В ноябре Куба отменяет ПЦР по прилету и возобновляет внутренний туризм

Министр туризма Кубы рассказал о важных изменениях в порядке въезда туристов и их отдыха на острове, которые произойдут в следующем месяце

Как и анонсировалось ранее, Куба с 7 ноября отменяет обязательный карантин для прибывающих иностранных туристов, а с 15 ноября — ПЦР-тесты на коронавирус, которые путешественники должны были сдавать в аэропортах сразу по прилету. Об этом сообщил вчера на пресс-конференции в Гаване министр туризма страны Хуан Карлос Гарсия Гранда.

По его словам, 10 международных аэропортов готовы к открытию границ Кубы 15 ноября. "Это будет контролируемое и поэтапное открытие. К 15 ноября более 90% населения Кубы получит по две дозы вакцины. За последние две недели число заболевших снизилось. Правила въезда будут одинаковыми во всех провинциях", — сказал он.

С 15 ноября Куба возобновляет и внутренний туризм с соблюдением всех действующих протоколов безопасности.

При этом, добавил министр, сохраняется требование о том, что туристы должны предъявить сертификат вакцинации или отрицательный тест на коронавирус.



"Все путешественники, которые въезжают в страну, должны предъявить паспорт здоровья или международный антиковидный сертификат, свидетельствующий о прохождении полного курса вакцинации.

Те, у кого нет этих документов, обязаны по прибытии в страну предоставить справку об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус, выполненного не ранее чем за 72 часа до въезда в сертифицированной лаборатории в стране проживания", — добавил Гарсия Гранда.



Он также заявил, что работники туристического сектора, транспорта, таможни, иммиграционной службы и авиации, а также медицинские работники были среди первых, кто сделал прививки, и по решению властей страны до 15 ноября они должны пройти ревакцинацию бустерной дозой вакцины.



Министр добавил, что на остров летают многие авиакомпании, которые исторически выполняли рейсы на Кубу — Air France, Air Europa, Iberia и другие. Кубинская авиакомпания Cubana de Aviacion планирует возобновить рейсы в Аргентину и Испанию.

Путешественникам из Азиатско-Тихоокеанского региона он предложил пользоваться пересадочными рейсами Turkish Airlines. Из России рейсы на Кубу выполняют "Аэрофлот" и авиакомпании, аффилированные с туроператорами — Royal Flight, AZUR air, Nordwind, - добавил министр.



Министерство туризма обещает предоставлять всем иностранным туристам 30 минут бесплатного wi-fi во всех аэропортах острова. Кроме того, будет улучшена система онлайн-платежей, чтобы туристы расплачивались картами, а не наличными.





Напомним, что Куба стала одним из первых направлений, открывшихся для россиян после первой волны пандемии в 2020 году. С ноября самолеты из России летали только на остров Кайо-Коко, с апреля оперштаб по борьбе с коронавирусом разрешил перелеты в Варадеро.

/TOURBUS.RU