Роспотребнадзор хочет поручить авиакомпаниям проверять анкеты о прибытии из-за рубежа

Роспотребнадзор предлагает поручить авиакомпаниям проверять в у пассажиров-граждан РФ наличия заполненных анкет о прибытии из-за рубежа, сообщается на сайте Росавиации.

Проверку предлагается проводить во время регистрации пассажиров на рейс в РФ из-за границы.

Предполагается, то сотрудник авиакомпании или уполномоченный агент в аэропорту вылета должен попросить пассажира предъявить QR-код, который приходит на электронную почту после заполнения анкеты о прибытии на сайте Госуслуг. QR-код можно показать на экране мобильного устройства или в распечатанном виде. При отсутствии QR-кода сотрудник авиакомпании должен предложить пассажиру заполнить анкету на госуслугах.

Сейчас заполнение анкет контролируют сотрудники Роспотребнадзора по прибытии пассажиров в аэропорты РФ. Привлечение в этот процесс авиакомпаний требуется для реализации постановления главного государственного санитарного врача "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-19" в условиях возрастающего пассажиропотока, сказано на сайте Росавиации.

Роспотребнадзор предлагает авиакомпаниям (как российским, так и иностранным) апробировать новый порядок проверки анкет в течение двух месяцев. Замечания и предложения можно направить до 3 декабря в Росавицию.

При этом, как сообщает «Интерфакс», в одной из крупнейших авиакомпаний РФ инициативу Роспотребнадзора назвали "сомнительной".

"Допустим, пассажир пришел к нам без анкеты. Мы его попросим заполнить ее на госуслугах в процессе регистрации. Он скажет: "Я опаздываю и не хочу ничего заполнять". Что с ним делать? Отстранять от полета? На каком основании?" — посетовал источник в авиакомпании.

"Или как авиакомпании должны обеспечить заполнение анкет? Нанять дополнительный персонал? Увеличить время регистрации? Может, хватит перекладывать на авиакомпании функционал профильных ведомств?" — заявил собеседник "Интерфакса".

Напомним, что всем невакцинированным прибывающим гражданам РФ необходимо также, помимо заполнения анкеты, пройти лабораторное ПЦР-тестирование на коронавирус в течение 3 календарных дней со дня прилета. Его результаты нужно загрузить на портал Госуслуг в течение 4 суток после возвращения в страну.

Данное требование не распространяется на привитых от COVID-19 за последние 12 месяцев россиян либо перенесших болезнь в срок до полугода до полета.

/TOURBUS.RU