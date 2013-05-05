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19 октября
Майя Ломидзе: Туроператоры просят об унификации антикоронавирусных мер в регионах
В ходе сегодняшней пресс-конференции исполнительный директор АТОР рассказала, как новые коронавирусные ограничения сказываются на востребованности внутреннего и выездного туризма
Туроператоры понимают необходимость введения антиковидных мер в регионах РФ, но хотели бы их унификации для того, чтобы было проще доводить информацию о новых требованиях до сведения туристов, заявила сегодня в ходе онлайн-пресс-конференции исполнительный директор Ассоциации туроператоров Майя Ломидзе.
"30 регионов из 85 ввели те или иные ограничения, затрагивающие туристов. Многие из них касаются посещения культурных, массовых мероприятий, а в некоторых регионов – мероприятий для туристов. Чаще всего пускают только привитых туристов с подтверждением в виде QR-кода, где-то можно посещать объекты со свежим ПЦР-тестом. Из 30 регионов, которые ввели ограничения, примерно 13 жестко затрагивают туриндустрию, так как они коснулись заселения в санатории, дома отдыха, пансионаты, гостиницы", — заявила спикер.
"Для туристов же введение QR-кода означает, что его отдых в этом регионе может быть не комфортным. И практически во всех регионах они коснулись объектов общепита – ресторанов и кафе. И мы видим, что после такого рода объявлений спрос на внутренний продукт снижается, а на зарубежный отдых растет.
Парадоксальным образом получается, что зарубежный отдых комфортнее для туристов с точки зрения ограничений, чем во многих российских регионах", — добавила она.
По словам спикера, "туроператоры понимают, что ситуация продиктована необходимостью обеспечения безопасности граждан. Но у них есть пожелание: нельзя ли как-то унифицировать эти ограничения. Такая унификация сильно бы облегчила жизнь, потому что разбираться, когда в каком регионе что вводится, объяснять это туристам – дополнительная сложная задача для туроператоров".
Исполнительный директор АТОР добавила, что после появления информации об ограничениях внутренний спрос на ноябрьские праздники, который в конце сентября показывал растущую динамику, начал снижаться. "Вторая неделя октября по сравнению с первой неделей – это уже минус 30% новых заявок. Аннуляций нет, но снижение бронирований – это факт, с которым мы столкнулись, и в первую очередь это касается ноябрьских праздников", — отметила г-жа Ломидзе.
При этом, по ее словам, "на зарубежных направлениях спрос растет, в лидеры вырвался Египет, а Турция ожидаемо потеряла лидерство. Но Египет – на базе регулярной перевозки, так как чартерные программы запускаются только с 9 ноября. Сильно наступает Доминикана, и у нее есть шансы подвинуть Арабские Эмираты. Из европейских стран в лидеры вырвалась Венгрия, понятно, что наши туристы соскучились по комфортному отдыху в европейском городе. Думаю, что оставшиеся до праздников две недели укрепят лидерство этих стран".
Эксперт добавила, что спрос на зарубежный отдых вырос в 2021 году на 40% по сравнению с тем же периодом 2020 года.
/TOURBUS.RU
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