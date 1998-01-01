Семь россиян пострадали в результате аварии туристического автобуса в Турции

Автобус с российскими туристами и экскурсоводом опрокинулся на скользкой дороге в Манагавте

Семь российских туристов и экскурсовод пострадали в результате аварии туристического автобуса в районе Манавгат в турецкой провинции Анталья, сообщило издание Hurriyet.

«На скользкой дороге в районе Манавгат в Анталье из-за осадков перевернулся туристический автобус, в котором находились семь российских туристов и экскурсовод. Все они получили легкие ранения и доставлены в близлежащие больницы для оказания первой помощи», — пишет газета.

По данным издания, авария произошла утром в субботу на улице Ачису. Туристический автобус, направлявшийся из Манавгата в один из туристических центров на озере Титрейенгёль в курортном районе Соргун, опрокинулся на скользкой после дождя дороге.

После аварии туристам пришлось разбить лобовое стекло, чтобы покинуть перевернувшийся автобус. На место происшествия были направлены бригады жандармерии, медиков и пожарных.

«Травмы получили экскурсовод и семь российских туристов. Их доставили в ближайшее медучреждение для оказания помощи. Их состояние оценивают как хорошее», - сообщила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.

Генконсульство РФ в Анталье также подтвердило информацию о семи пострадавших россиянах и сообщило, что они были доставлены в больницу.

Автобус с российскими

Напомним, что ранее на прошлой неделе глава Ростуризма Зарина Догузова в ходе поездки в Турцию в частности обсудила с замминистра туризма и культуры страны Надиром Алпасланом меры предупреждения ДТП с участием российских туристов.

«Первое – это дорожно-транспортные происшествия. В первую очередь, это касается туристических автобусов. Мы с коллегами поделились нашими идеями, предложениями в этой части.

В частности, мы видим тут необходимость ужесточения контроля со стороны принимающей стороны с тем, чтобы туристы, например, в обязательном порядке пристегивались. Мы видим, что часто летальные случаи происходят, потому что туристы не пристегнуты», — сообщила после переговоров глава Ростуризма.

/TOURBUS.RU