В Крыму ввели обязательную вакцинацию для сферы туризма

Врио главного государственного санитарного врача по Крыму Дмитрий Крутиков постановил ввести обязательную вакцинацию от коронавируса для некоторых категорий граждан, включая работников турсферы, - сообщает «Интерфакс».

Согласно постановлению, опубликованному сегодня, обязательная вакцинация распространяется на работников сфер образования, здравоохранения, соцобслуживания, торговли, общественного питания, гостиничного бизнеса, транспорта, салонов красоты, фитнес-центров, подразделений финансовых организаций, МФЦ, ЖКХ, организаторов культурных мероприятий, госслужащих.

Правило не распространяется на тех, у кого есть противопоказания.

"Руководителям организаций, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Республики Крым в сферах, установленных пунктом 1 настоящего постановления, обеспечить организацию обязательного проведения прививок против новой коронавирусной инфекции сотрудников не менее 80% от штатной численности первым компонентом до 15 ноября 2021, вторым компонентом до 20 декабря 2022", — уточняется в документе.

По оценке Роспотребнадзора, ситуация с коронавирусом остается неблагоприятной без тенденции к стабилизации. В возрастной группе 30-49 лет уровень заболеваемости за последние четыре недели вырос в 2,1 раза, 50-64 года — в 2,3 раза. Значительный темп прироста заболевших отмечается среди медработников, работников образования, торговли, общественного питания.

Новые высокие показатели после июльских максимумов начали фиксировать в Крыму в начале октября, - отмечает информагенство. Антирекорд обновился 17 раз подряд со 2 октября. Всего диагноз COVID-19 был подтвержден в регионе у 89 тыс. человек, более 2,8 тыс. пациентов умерли.

Привились около 45% крымчан от планового показателя (80% населения, или 1,2 млн человек), что, по данным властей, ниже среднероссийского уровня.

Напомним, что ранее, с 11 октября, работодателей обязали перевести на дистанционную работу сотрудников старше 65 лет, работает из дома также половина госслужащих. Руководители отелей, заправок, ресторанов и магазинов, в которых вакцинированы менее 80% коллектива, должны раз в неделю тестировать непривитых работников на коронавирус за свой счет. Власти обсуждают возможность введения QR-кодов для посещения общественных мест.

Между тем загрузка объектов размещения Крыма до конца года варьируется от 70 до 100% в зависимости от курорта и категории гостиницы, высокий спрос наблюдается, в частности, на ноябрьские праздники, сообщил ранее министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.

"В ноябре планируется проведение Ялтинского международного экономического форума и гастрономического фестиваля "Ноябрьфест". Возможность их проведения и актуальные требования будут определены исходя из требований Роспотребнадзора", — пояснил он.

Отметим также, что за 9 месяцев с начала года Крым посетили 8,3 млн туристов. Это на 25% выше уровня аналогичного периода 2019 года. При этом в сентябре в Крыму отдохнули свыше 1 млн туристов, что соответствует уровню 2020 года и на 35% больше, чем в сентябре 2019-го.

/TOURBUS.RU