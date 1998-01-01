Доминикана ужесточает санитарные нормы

Теперь для посещения магазинов, ресторанов или казино туристам нужно будет предъявить сертификат о вакцинации или ПЦР-тест

Как сообщает Ассоциация туроператоров, согласно распоряжению министерства туризма Доминиканской Республики, правила нахождения туристов, в том числе российских, вне отелей в Доминикане, ужесточены.

Так, теперь для посещения баров, ресторанов, дискотек, клубов, торговых центров, магазинов, казино, спортивных залов, спортивных и иных развлекательных учреждений, не расположенных на территории отелей или гостиничных комплексов, все лица старше 12 лет (включая иностранных туристов) должны предъявить для входа удостоверение личности и карточку (сертификат) о вакцинации любой вакциной от COVID-19, в том числе российской "Спутник V" (оригинал, бумажную копию или на цифровом носителе).

В случае отсутствия сертификата о вакцинации необходимо предъявить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного в одной из лабораторий, лицензированных Министерством здравоохранения и социальной поддержки Доминиканской Республики, не ранее, чем за 7 дней до посещения вышеупомянутых заведений.

Что касается правил въезда, то они не меняются - российским туристам по-прежнему не нужен ни ПЦР, ни сертификат вакцинации. Однако, учитывая нововведения, туристам, имеющим сертификат, нужно взять его с собой, чтобы для посещении общественных мест не делать ПЦР-тест.

Нововведение не станет критичным для российских туристов, говорят при этом эксперты АТОР. Отели в Доминикане работают в основном по системе «все включено» и имеют на своей территории все необходимое для отдыха туристов.

В случае, когда невакцинированным туристам будет нужно посетить какое-либо заведение вне отеля, где ПЦР-тест требуется, то в организации такого тестирования могут помочь сотрудники отеля или гиды туроператора.

Напомним, что Оперштаб разрешил возобновить регулярное авиасообщение с Доминиканой с 9 августа, а с 27 августа снял все ограничения на полеты в страну.

Сейчас в Доминикану летают рейсы операторов ANEX Tour/«Интурист» и «Пегас Туристик». Кроме того, с начала октября «Аэрофлот» возобновил рейсы в Пунта-Кану три раза в неделю

Для посещения Доминиканы и выезда из нее российским туристам требуется заполнить анкету E-Ticket. Справка с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус для путешествия в Доминикану не требуется. По прибытии туристам измеряют температуру и проводят выборочное тестирование на COVID-19.

/TOURBUS.RU