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19 октября
Петербург вводит QR-коды
Эксперты туризма Северной столицы обсуждают, как повлияет на туротрасль очередное ужесточение антикоронавирусных ограничений
Вслед за другими регионами страны правительство города на Неве одобрило изменения в знаменитое постановление №121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». И уже с 1 ноября в Северной столице станут постепенно вводить систему QR-кодов, которые ограничат доступ в общественные пространства и места массового скопления граждан, - сообщает наш петербургский корреспондент.
Правда, QR-коды в Петербурге станут появляться поэтапно. Согласно изменениям в постановление правительства города №121, с 1 ноября доступ посетителей (за исключением детей и подростков до 18 лет) на согласованные заранее конгрессно-выставочные, спортивные и физкультурные мероприятия численностью более 40 человек будет возможен лишь при наличии QR-кода о вакцинации или перенесенном заболевании.
При этом максимальная численность несогласованных мероприятий снижается с 75 до 40 человек.
С этой же даты вводится запрет на доступ организованных групп детей и подростков в театры, цирки и концертные залы, а также в кинотеатры, музеи и на выставки.
С 15 ноября QR-код будет нужно предъявлять в бассейнах, фитнес-центрах и иных организациях, оказывающих услуги в области физкультуры и спорта. А еще в театрах, цирках и концертных залах, кинотеатрах, в музеях и на выставках, а также на церемонии торжественной регистрации брака.
С 1 декабря это условие вводится и для посетителей предприятий общепита (кроме производственных столовых, вокзалов и аэропорта), объектов розничной торговли (кроме аптек, автозаправок, продовольственных магазинов и магазинов, реализующих товары первой необходимости, а также магазинов, не имеющих зала обслуживания) и при размещении в домах отдыха.
«С учетом складывающейся ситуации этого следовало ожидать, - говорит менеджер компании «Путешествуем вместе» Дмитрий Зимин. – Увы, но это приведет примерно к тем же проблемам, что и в прошлом году. Масштаб ущерба, с учетом хода вакцинации, будет меньше, но неприятностей и организаторам поездок, и туристам избежать вряд ли удастся».
«Особенно больно вводимые меры ударят по детскому туризму, который и без того едва сводит концы с концами, - считает глава компании «Леон элит тревел» Жанна Ямпольская. – У ребят впереди каникулы, а тут запрет на походы организованных групп… В еще более сложную ситуацию попадают и организаторы делового туризма, поскольку снижение численности мероприятий до 40 человек и введение кодов явно не будет способствовать его восстановлению».
/TOURBUS.RU
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