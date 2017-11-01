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19 октября
СМИ: С 1 ноября Израиль начнет принимать российских туристов, привитых «Спутником»
Схема въезда россиян в Израиль будет представлена премьер-министру страны в среду, накануне его визита в Россию
Как сообщает израильский портал NEWSru.co.il, вчера на совещании, в котором принимали участие представители министерств туризма, здравоохранения, транспорта, юстиции и других ведомств, была разработана схема въезда в Израиль туристов, вакцинированных не только признанными ВОЗ вакцинами, но и российской вакциной "Спутник V". Открытие Израиля для индивидуального туризма намечено на 1 ноября.
Ранее сообщалось, что министерство здравоохранения дало согласие на въезд в страну только тех туристов, которые привиты вакцинами, признанными ВОЗ. Напомним, российская вакцина "Спутник V" до сих пор не утверждена к применению Всемирной организацией здравоохранения.
Однако источники портала в минтуризма утверждают, что министерство здравоохранения согласилось на требования министра туризма Константина Развозова о "пилотной" программе для туристов из России. Программа будет действовать до конца 2021 года - в надежде, что за это время ВОЗ признает "Спутник V".
Речь идет о тех вакцинированных туристах, которые получили вторую дозу "Спутник V" не более полугода назад, или привиты тремя дозами вакцины.
Сразу по прилету в Израиль туристы должны будут, помимо ПЦР-теста, сделать серологическую проверку, и только после получения и ПРЦ (отрицательного) и серологии (положительной), прилетевшие россияне смогут выйти из карантина.
В ближайшую среду, 20 октября, схема возобновления туризма будет представлена главе правительства Нафтали Беннету, - сообщает портал.
Как напоминает портал, в сентябре министерства туризма и здравоохранения Израиля начали разрабатывать схему, позволяющую возобновить приезд в Израиль туристов. Сначала речь шла только о туристах из Европы и еще ряда стран, но не о туристах из России и США, однако теперь ситуация изменилась.
При этом отмечается, что пока неясно, какой будет схема в отношении переболевших коронавирусом иностранных граждан. На сегодняшний день министерство здравоохранения, по данным пртала, согласилось допустить въезд в Израиль переболевших граждан Европы, однако не переболевших американцев и россиян.
О том, что в среду новая программа должна быть одобрена, сообщил и источник в израильском правительстве, которого сегодня цитирует ТАСС. "Министру туризма Израиля Константину Развозову удалось добиться разработки пилотной программы, в рамках которой в Израиль с 1 ноября будут пускать вакцинированных "Спутником V" туристов, если последняя прививка была сделана не раньше шести месяцев до прилета. Эта программа будет представлена главе правительства Нафтали Беннету в среду. Ожидается, что она будет утверждена", - заявил неназванный источник.
Напомним, что как мы сообщали ранее, на прошлой неделе министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром туризма Израиля Константином Развозовым обсудил возможность скорейшего открытия границ между странами.
Как заявил после встречи г-н Развозов, "Существует взаимный интерес и понимание того, что этот вопрос должен быть решен как можно скорее. Разрабатываются соответствующие механизмы в преддверии предстоящей на следующей неделе встречи премьер-министра Израиля Нафтали Бенета с президентом РФ Владимиром Путиным".
/TOURBUS.RU
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