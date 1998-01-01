|
|
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72
|
18 октября
Названы самые дорогие, самые доступные и самые востребованные этой осенью курорты страны
Cервис Travelatа представил нам анализ продаж туров ведущих туроператоров в осеннем сезоне
Как свидетельствуют данные онлайн-сервиса по поиску и бронированию туров Travelata.ru, собранные на основе сводного анализа результатов продаж турпакетов от ведущих российских туроператоров, предпочтения организованных российских туристов осенний сезон 2021 года распределились так:
Адлер — 36%
Анапа — 8%
Красная поляна — 7%
Санкт-Петербург — 7%
Сочи-центр — 4%
Ялта — 4%
Калининград — 4%
Лоо — 2%
Алушта — 2%
Геленджик — 2%
Другие направления — 24%
Средняя стоимость отдыха в Адлере осенью составила 37 070 рублей. За туры в Геленджик россияне в среднем платили 34 000 рублей. Столько же стоил и отдых в Красной Поляне — 34 000 рублей. Дешевле других оказались северо-западное и северное направления — средний чек на отдых в Калининграде и области оказался 27 000 рублей, в то время как за тур в Санкт-Петербурге в среднем платили 24 000 рублей.
Самый дешевый тур, приобретенный на осень 2021 года на российские курорты, обошелся в 6 026 рублей. За эти деньги один человек улетел на три ночи в Дагомыс в гостевой дом – без питания.
Самый дорогой тур, приобретенный на осень 2021 по России, обошелся в 237 637 рублей. За эту сумму трое взрослых и один ребенок улетели из Петербурга на 17 ночей в отель 3* в Адлере с завтраками и ужинами.
Отдых в России значительно отличается по предпочтениям туристов по питанию по сравнению с заграничными турами. Большинство туристов, забронировавших туры на осень 2021 года, предпочли отказаться от питания в отелях — 43%.
Более трети туристов ограничились в отелях только завтраками — 36%. Доля туров с завтраками и ужинами составила 9%. Трехразовое питание оплатили 8% туристов. И систему «все включено» выбрали лишь 4% отдыхающих.
/TOURBUS.RU
Теги:
Добавить комментарий
|
Поиск по новостям
Подписка
|
© 1998 — 2021 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
|
(495) 723-72-72