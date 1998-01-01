Названы самые дорогие, самые доступные и самые востребованные этой осенью курорты страны

Как свидетельствуют данные онлайн-сервиса по поиску и бронированию туров Travelata.ru, собранные на основе сводного анализа результатов продаж турпакетов от ведущих российских туроператоров, предпочтения организованных российских туристов осенний сезон 2021 года распределились так:

Адлер — 36%

Анапа — 8%

Красная поляна — 7%

Санкт-Петербург — 7%

Сочи-центр — 4%

Ялта — 4%

Калининград — 4%

Лоо — 2%

Алушта — 2%

Геленджик — 2%

Другие направления — 24%



При этом средний чек на туры по России на осень составил 37 000 рублей. Самым дорогим курортом оказалась Ялта — средний чек по этому направлению составил 58 000 рублей, на втором месте идет Алушта со средним чеком в 55 000 рублей. Третье место заняли отели в центре Сочи — средний чек на отдых в таких местах составил 50 000 рублей. Известный своим круглогодичным водным центром курорт Лоо вышел на четвертое место по стоимости отдыха со средним чеком 46 000 рублей. Пятерку российских курортов с самым высоким средним чеком замыкает Анапа — 43 000 рублей.

Средняя стоимость отдыха в Адлере осенью составила 37 070 рублей. За туры в Геленджик россияне в среднем платили 34 000 рублей. Столько же стоил и отдых в Красной Поляне — 34 000 рублей. Дешевле других оказались северо-западное и северное направления — средний чек на отдых в Калининграде и области оказался 27 000 рублей, в то время как за тур в Санкт-Петербурге в среднем платили 24 000 рублей.

Самый дешевый тур, приобретенный на осень 2021 года на российские курорты, обошелся в 6 026 рублей. За эти деньги один человек улетел на три ночи в Дагомыс в гостевой дом – без питания.

Самый дорогой тур, приобретенный на осень 2021 по России, обошелся в 237 637 рублей. За эту сумму трое взрослых и один ребенок улетели из Петербурга на 17 ночей в отель 3* в Адлере с завтраками и ужинами.



Почти половина отдыхающих осень в России бронировали отели уровня 3* — 48%. На втором месте по популярности оказались отели 4* с долей в 15%. Базы отдыха и гостевые дома выбрали 13% отдыхающих. Отели 1*-2* забронировали 8% туристов. Также 8% туров включали размещение в апартаментах или апарт-отелях. Доля пансионатов и санаториев составила 7%. И лишь 1% туров в составе пакета включал отели 5*.

Отдых в России значительно отличается по предпочтениям туристов по питанию по сравнению с заграничными турами. Большинство туристов, забронировавших туры на осень 2021 года, предпочли отказаться от питания в отелях — 43%.

Более трети туристов ограничились в отелях только завтраками — 36%. Доля туров с завтраками и ужинами составила 9%. Трехразовое питание оплатили 8% туристов. И систему «все включено» выбрали лишь 4% отдыхающих.

/TOURBUS.RU