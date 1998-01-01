Новости Индия возобновила выдачу туристических виз В течение ближайшего месяца их могут получить только туристы, прилетающие на чартерных рейсах

Индия начинает выдавать туристические визы иностранным гражданам после полуторагодового перерыва, для получения такой визы туристы должны прилететь на чартерном рейсе, следует из официального сообщения правительства страны. На котрое ссылается «Интерфакс». Как уточняется, введение туристических виз стало следующим шагом после того, как на протяжении последних месяцев была разрешена выдача деловых, дипломатических и студенческих виз. Ранее сообщалось, что первые 500 тыс. иностранных туристов получат визы бесплатно. С 15 ноября туристические визы смогут получить и туристы, прилетающие на регулярных рейсах. "Все протоколы и нормы, связанные с предупреждением распространения COVID-19, которые ввело министерство здравоохранения, должны соблюдать и иностранные туристы, авиакомпании, которые привозят их в Индию, а также все сотрудники аэропортов", — говорится в сообщении. При этом, как сообщает сегодня АТОР, туроператоры сообщают, что информации о возобновлении индийской стороной приема документов на туристические визы у них нет. «Мы уже звонили в Посольство Индии. Приема документов на туристические визы нет. И когда он начнётся, нам не сказали», – сообщили в одной из туроператорских компаний, работающих с индийским направлением. Нет данных о том, когда стартует прием документов на туристические визы, и в визовых центрах Индии в России. На сайте ВЦ Индии последняя актуальная информация о визовом процессе датирована октябрем прошлого года. Наблюдатели АТОР предполагают два варианта развития событий. Либо информация от индийской стороны запаздывает, и визовый процесс даже при отсутствии чартеров из РФ возобновится в ближайшие дни, либо прием документов на визы станет возможен только с 15 ноября, когда отправиться в Индию можно будет и на регулярном рейсе. Напомним, что в январе Россия возобновила авиасообщение с Индией, сейчас выполняются два рейса в неделю по маршруту Москва – Дели, их выполняют "Аэрофлот" и Air India. Кроме того, Оперштабом на маршруте Москва – Дели с 5 октября разрешено 4 рейса в неделю, на маршрутах Москва – Гоа, Санкт-Петербург – Дели, Санкт-Петербург – Гоа – по одному рейсу в неделю. Чартерных рейсов в Индию, в том числе и в штат Гоа, решение Оперштаба не предусматривает. Как отмечает Times of India, в 2019 году Индию посетили 10 млн туристов, которые потратили в стране порядка $30 млрд. Однако пандемия коронавируса остановила международный туризм. По данным Федерации ассоциаций индийского туризма и гостеприимства (FAITH), почти 70% сотрудников туриндустрии страны остались без работы, среди туркомпаний много банкротств, а почти половина всех отелей и ресторанов Индии закрылись навсегда. /TOURBUS.RU

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