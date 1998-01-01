Новости

Французские Альпы готовы к приему наших туристов и ждут открытия границ

Представители Atout France и альпийских курортов рассказали, что ждет любителей зимнего отдыха в новом сезоне

Несмотря на то, что Франция пока не принимает туристов из России, зимние курорты Альп ждут отдыхающих из нашей страны, - сообщила в ходе прошедшей в столице презентации недавно назначенная на этот пост новый руководитель российского представительства Atout France в России Елена де Бошам.

«Мы позитивно настроены, надеемся, что в ближайшее время границы откроются, и горнолыжный сезон во Франции состоится», –заявила Елена де Бошам.

В свою очередь представитель региона Овернь – Рона-Альпы Изабель Жамсон отметила, что в

а данный момент до 80% бронирований на новый зимний сезон поступает из Великобритании, также также активно идут бронирования из Украины.

По ее словам, предстоящий зимний сезон должен пройти во французских Альпах в полном масштабе, при этом для использования подъемников не потребуется «санитарный пропуск» и снят запрет на массовые мероприятия.

Все объекты инфраструктуры на курортах работают в обычном режиме. Без изменений остаются правила о ношении маски, соблюдении гигиены и социальной дистанции, но представители курортов отмечают, что ближе к сезону антиковидные правила могут поменяться.

При этом в ходе презентации представители горнолыжных курортов также рассказали, что здесь приготовили многочисленные новинки.

Так, в Шамони также открыта новая станция подъемников в секторе Balme. В декабре здесь откроют Музей кристаллов. Любителей гастрономии ждут новые рестораны, а также кулинарные мастер-классы и дегустации вина в Chai Guillaume.

Кроме того, в Шамони в этом сезоне предлагают бесплатные групповые уроки для любого вида катания: спуск, внетрассовое, ски-тур, для детей, беговые лыжи. Предложение действует в периоды с 7 января по 4 февраля и с 7 марта по 1 апреля 2022 г. Бесплатные уроки продолжительностью 2-6 дней доступны для проживающих в отелях долины Шамони-Монблан в течение минимум 3 дней.

На курорте Сен-Жерве появилась новая трасса для начинающих на высоте 1840 м в секторе Мон д’Арбуа. До него можно добраться из центра курорта на подъемнике Saint-Gervais-Bettex-Montd’Arbois.

В историческом здании у подножия Монблана открылся новый отель Le Saint-Gervais Hotel 4*. В отеле 75 номеров, бар, итальянский ресторан и велнес зона с крытым и открытым бассейнами, хаммамом, сауной и процедурными кабинетами. От отеля ходят шаттлы до трасс.

На курорте Межев открыт новый подъемник от отеля Four Seasons Hotel Megѐve, новый отель Mamie Megѐve 4*, четыре новых ресторана. В отеле M de Megѐve появились новые SPA-программы и гастрономическое велнес-меню.

Курорт Куршевель подготовил для опытных горнолыжников новую черную трассу L’Eclipse. Гурманов ждет новый ресторан именитого шеф-повара Сильвестра Вахида в отеле Grandes Alpes Hotel 5*. 16020 марта здесь пройдет финал Кубка мира по горным лыжам Alpine Skiing World Cup.

/TOURBUS.RU