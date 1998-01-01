Новости Четверо российских туристов погибли в отеле Gloria Palace 5* на побережье Албании Одна из основных версий трагического инцидента - отравление хлором в бассейне

Четверо туристов из России в пятницу вечером были найдены мертвыми в сауне отеля Gloria Palace (на фото) в курортном местечке Керрет в округе Кавая в Албании, расположенном в 50 км от столицы страны Тираны. Отель Gloria Palace имеет категорию 5* и находится на первой линии от пляжа. У отеля очень хорошие отзывы на сервисах бронирования, - сообщил «Интерфакс». Позднее албанские СМИ сообщили, что погибли Наталья и Сергей Буренковы (58 и 60 лет) и их дочь Екатерина Буренкова с женихом Никитой Белоусовым (31 и 37 лет). Вечером в пятницу администратор отеля понес им в сауну напитки и фрукты, постучал несколько раз, но ответа не получил. После этого сотрудник зашел внутрь и увидел всех четверых без признаков жизни. Одно из тел лежало на шезлонге, два на скамейке, одно – возле бассейна. По его словам, все туристы задохнулись. Также сообщалось, что Буренковы с будущим зятем приехали в Албанию в воскресенье 10 октября. В течение недели пара с родителями невесты ездила по региону. Весь последний день россияне провели в македонском городке Охрид. Приехав в отель в Керрете, они поднялись в свои номера, а затем спустились в сауну, где их позже обнаружили мертвыми. Вначале сообщалось, что полиция считает, что туристы провели в сауне больше времени, чем разрешено, и проверяет, была ли исправна вентиляция. Однако пробы, взятые в самой сауне, не выявили никаких веществ, которые могли привести к удушью. Экспертиза также показала, что туристы не употребляли спиртное или запрещенные вещества. Журналист издания ABC News Albania Леонид Мусай предположил, что причина смерти российских туристов в Албании могла заключаться в том, что они ели. Журналист напоминает, что россияне провели день вне гостиницы (в соседней Македонии), а вечером, когда вернулись в отель, не стали ужинать. Однако сегодня издание издание Albania Daily сообщает, что «хлор в бассейне, скорее всего, стал причиной смерти четырех российских туристов. Это основная версия полиции». Подозрение на то, что удушье у россиян было вызвано передозировкой хлора, у полицейских появилось после показаний сотрудника отеля, который чистил бассейн. Он сообщил, что туристы попросили воспользоваться внутренним бассейном, который был закрыт в течение недели. Поэтому утром в пятницу он был обработан хлором. Следственные органы взяли пробы воды из бассейна отеля на экспертизу. «Консульский отдел Посольства России на связи с полицией и выясняет обстоятельства происшествия. Посольство подтверждает факт гибели четырех российских граждан», — сообщили между тем в посольстве РФ в Албании. /TOURBUS.RU

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