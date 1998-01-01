Новости Alitalia cовершила свой последний рейс С сегодняшнего дня новая «уменьшенная» итальянская авиакомпания ITA начинает рейсы по 38 направлениям

Испытывавшая на протяжении последних двух десятилетий финансовые сложности итальянская авиакомпания Alitalia завершила процесс реорганизации, формально закончила свое существование и с 15 октября продолжит работать как ITA (Italia Trasporto Aereo S.p.a.), - сообщает сегодня ТАСС, Последний рейс Alitalia совершила в четверг поздно вечером из Кальяри (Сардиния) в Рим. Первый рейс ITA запланирован в пятницу утром из миланского аэропорта Линате в Бари. Поздно вечером в четверг стало известно о том, что удалось достигнуть соглашения о приобретении бренда Alitalia новой компанией за €90 млн. Благодаря этому новый перевозчик сохранит известное всем название и буквенное обозначение рейсов AZ. На рейсы новой компании, которая будет осуществлять полеты по 36 внутренним и европейским направлениям, а также два межконтинентальных перелета (в Нью-Йорк и Токио), уже можно приобретать билеты. От старой новая компания унаследовала 52 лайнера (почти втрое меньше, чем насчитывалось в воздушном флоте перевозчика 10 лет назад), число сотрудников сокращено более чем в четыре раза - с работавших Alitalia более 10 тыс. до 2,8 тыс. Кроме того, снижение заработной платы персонала составит в среднем 25%, пилотов - в пределах 40%. Все это вызвало целую волну протестов и забастовок, которые продолжатся и в день начала работы новой компании. Как объяснил в интервью ТАСС итальянский экономист, специалист по транспортным перевозкам и инфраструктуре Андреа Джуричин, фактически проведена операция по отделению "плохой" убыточной компании от "хорошей". "В годы до пандемии Alitalia продолжала терять до €600 млн в год. Пандемия сильно ударила по сектору пассажирских авиаперевозок", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что переход от Alitalia к ITA готовился на протяжении нескольких лет, пока компания находилась под чрезвычайным управлением, получая государственные кредиты для продолжения деятельности. "С ITA компания вновь становится национальным перевозчиком, принадлежащим государству (министерству экономики и финансов), а это означает новые государственные финансовые влияния. Согласно озвученным планам, ITA выйдет на прибыльный уровень в 2024 году", - рассказал эксперт. При этом Alitalia фактически перестала быть национальным перевозчиком еще в 2014 году, когда 49% акций оказавшейся на грани банкротства компании были переданы Etihad Airways из ОАЭ. Однако авиакомпания продолжала терять по полмиллиарда евро в год, а меры и инвестиции Etihad Airways не принесли желаемого подъема. Сейчас бывшие ее руководители переданы под суд по обвинениям в доведении компании до банкротства. Во время пандемии Alitalia не прекращала деятельность, хотя число ее рейсов было сокращено более чем вдвое, отменены целые направления, включая Россию, куда полеты до сих пор не возобновлены и, насколько следует из заявленных планов ITA, не планируются в ближайшее время. Сообщалось, что потери компании из-за пандемии достигли за первые девять месяцев 2020 года €2,2 млрд. Напомним, что Alitalia имела более чем 70-летнюю историю. Компания была создана после войны, и ее рост и расцвет приходятся на период послевоенного промышленного развития страны. В 1960 году она стала официальным авиаперевозчиком летней Олимпиады в Риме. Спустя пять лет, в 1965 году, Alitalia начала летать в Москву. Впоследствии итальянская компания активно сотрудничала с "Аэрофлотом", осуществляя в последние годы совместные рейсы по российским направлениям. /TOURBUS.RU

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