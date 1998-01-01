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15 октября
Петербург стал «лучшим городом» по версии GQ Travel Awards-2021
Северная столица стала лидером сразу нескольких номинаций престижной туристической награды
В соревновании за звание в одной из самых престижных номинаций туристической премии, учрежденной журналом GQ, Северная столица опередила Москву и Казань. И впервые завоевала почетное звание «Лучший город». Однако представители Петербурга «засветились» и в целом ряде иных номинаций конкурса, - сообщает наш специальный корреспондент.
«Петербург был и остается мировым туристическим центром, а его туристическая отрасль участвует в формировании доходной части бюджета и является важной составляющей экономической и социальной жизни города, - сказал по этому поводу губернатор Сверенной столицы Александр Беглов. – Это заслуженная награда».
А в GQ подчеркнули, что «Дворцовая площадь, Марсово поле и Спас-на-Крови стряхнули флёр задумчивости и гордо принимали тысячи гостей из всех уголков страны».
Кроме того, что Петербург получил звание «Лучшего города», есть и другие победители GQ TravelAwards с берегов Невы. Так, в номинации «Лучший бар при отеле» победил бар Xander отеля Four Seasons Hotel Lion Palace. А «Лучшим спа при отеле» признан Mandara Spa при отеле Lotte.
Кроме того, есть у петербуржцев и вторые места. В частности, в номинации «Лучший бизнес-отель» вторым стал питерский Hotel Kempinski Moika 22, а в номинации «Лучший аэропорт» аналогичную позицию занял петербургский «Пулково». А в номинации «Лучший ресторан при отеле» занял еще один представитель гостиницы Four Seasons Hotel Lion Palace – в ней третье место досталось заведению Percorso.
«Петербург – город с активно развивающейся инфраструктурой: хорошо обустроенными прогулочными зонами, уютными кафе и атмосферными культурными центрами. – констатировал председатель Комитета по развитию туризма Петербурга Сергей Корнеев (на фото). - В настоящее время в городе на Неве появляются видовые точки и пространства, мы продолжаем разрабатывать маршруты и программы новой туристской географии, отражающие уникальность и притягательность Северной столицы для любой аудитории и в любой сезон».
Как он отметил, Петербург один из первых поддержал сферу туризма в период пандемии. В 2020 году гостиницы, санаторно-курортные и туристские организации на два года освободили от уплаты земельного налога и налога на имущество. Туристические и транспортные компании, занятые автобусными перевозками групп, были освобождены от транспортного налога. А в целом объем поддержки системе гостеприимства превысил 4 млрд рублей.
И хотя показатели пока далеки от уровня 2019-го (в этом году, к примеру, Петербург принял немногим более 3 млн туристов), в конце сентября комитет по развитию туризма сообщил, что даже в 2020 году туристы принесли экономике города 109,7 млрд рублей. А к концу лета 2021-го этот показатель достиг 117 млрд.
/TOURBUS.RU
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