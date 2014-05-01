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Туристам из 49 стран разрешили въезд в Филиппины

Страна признает российский «Спутник», однако наших туристов по прибытии на Филиппины все равно пока что ждет карантин

Власти Филиппин обновили правила въезда, согласно которым 49 стран вошли в «зеленый список» и их гражданами не нужно соблюдать карантин, Россия — в «желтом списке» с условием карантина, говорится на сайте Управления по связям с общественностью при президенте республики, который сегодня цитирует «Интерфакс».

При этом Филиппины принимают сертификат о вакцинации препаратами, одобренными ВОЗ, также в стране признаны российские «Спутник V» и «Спутник Лайт».

«Межучережденческая целевая группа (IATF) опубликовала обновленный красный, зеленый и желтый список стран для въезда на Филиппины, который будет действовать с 16 по 31 октября», — сообщает ведомство.

Как отмечают в управлении, в «зеленый список» включены 49 стран, в их числе материковый Китай, административный район Гонконг, Польша, Узбекистан. В «красный список» стран власти республики внесли только Румынию.

Вакцинированным туристам из стран «зеленого списка» необходимо иметь при себе справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на ковид, сделанного не ранее чем за 72 часа до поездки. Карантин им соблюдать не нужно. «По прибытии пассажиру предписывается наблюдать за своим самочувствием в течение 14 дней», — поясняют в ведомстве.

Россия и большинство других стран попали в «желтый список», путешественникам из этих стран нужно соблюдать карантин в платном обсерваторе до получения отрицательного ПЦР-теста, сданного на пятый день изоляции. Затем еще 5 дней нужно провести в гостинице, одобренной местным правительством — всего изоляция занимает 10 дней.

Что касается непривитых или прошедших неполный курс вакцинации, прибывающих из России и других стран «желтого» списка, то их ждет 14 дней карантина.

По мнению экспертов АТОР, на условиях прохождения карантина российские туристы, тем более привитые, пока что вряд ли выберут Филиппины в качестве места для отдыха.

«Филиппины до пандемии были преимущественно нишевым направлением для индивидуальных путешественников. Сейчас у этой аудитории есть хороший выбор экзотических направлений, куда за сопоставимые деньги можно приобрести тур и наслаждаться отдыхом с самого первого дня. Это Мальдивы, Шри-Ланка, Сейшелы, Маврикий.

С такой конкуренцией у филиппинского направления практически нет шансов привлечь туристов из России», – поясняет эксперт.

По информации Ассоциации туроператоров, Россия не возобновила авиасообщение с Филиппинами. Добраться из Москвы в Манилу в октябре можно с пересадкой в Сингапуре. Стоимость билета на одного пассажира в оба конца обойдется от 132 тыс.р.

/TOURBUS.RU