Туроператоры ставят чартеры в Египет уже с 9 ноября

Ведущие операторы рассказали о планах по расширению рейсов на египетские курорты и спрогнозировали падение цен на турпакеты

Российские туроператоры приступили к формированию полетных программ на египетские курорты Шарм-эль-Шейх и Хургада на разрешенных вчерашним решением Оперштаба чартерных рейсах и планируют запустить их уже с 9 ноября, - сообщают пресс-службы туроператоров, а также АТОР и РСТ.

"Мы с 9 ноября будем готовы полететь на египетские курорты, приступаем к формированию полетных программ из Москвы и регионов. В ближайшее время на сайте будут опубликованы туры", — сообщили в пресс-службе туроператора TUI Россия.

Аналогичные планы и у "Интуриста". "Мы начали формировать собственные полетные программы в Египет из основных городов-миллионников. Они стартуют 9 ноября", — пояснили в компании.Как уточнили в пресс-службе туроператора, первые чартеры полетят из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани, Самары, Краснодара, Ростова-на-Дону, Уфы, Кавминвод, Владикавказа, Нижнего Новгорода и Воронежа.

"Египет уже вышел на первое место по объему продаж туров с заездами на ноябрьские праздники. Полагаем, что после отмены ограничений на формирование чартерной перевозки он станет зимним выездным направлением номер один у россиян", — подчеркнули в "Интуристе".

В свою очередь, в TEZ Tour Россия сообщили, что также начали подготовку к выставлению собственной полетной программы на направлении, однако точную дату старта пока не назвали.

"Туроператор планирует выполнение рейсов в Хургаду и Шарм-эль-Шейх из Москвы и регионов РФ и рассматривает возможность выполнения ежедневных полетов на бортах авиакомпании iFly и ряда авиакомпаний-партнеров", — пояснили порталу в пресс-службе компании.

PR-директор компании Елизавета Тимошенко высказала мнение, что «после снятия ограничений на авиасообщение с Египтом стоимость размещения в отелях с высокой долей вероятности еще заметнее вырастет. Но при этом цена турпакета снизится за счет подешевевшего перелета. В целом ценовая политика на направлении напрямую связана с количеством рейсов, которые будут выполняться из России».

Генеральный директор компании «Пегас Туристик» Анна Подгорная сообщила, что на постановку чартеров туроператору понадобится не больше недели, так что, скорее всего, все программы стартуют с 9 ноября. По ее словам, это удешевит перевозку на 25-30%.

Туроператор Coral Travel выставит свои чартерные программы в Египет также с 9 ноября.

«Летать будем на бортах партнерской авиакомпании Royal Flight из всех российских городов, из которых летаем в Анталью. Самолетов хватит, на зимние программы в Турцию запуск чартеров в Египет не повлияет. Мы ждали открытия чартрных полетов в Египет, поэтому готовились и все спланировали. Туристам будет доступен широкий ассортимент отелей.

Мы никогда не прекращали предлагать Египет клиентам из Украины и Польши, россиянам в отелях Египта хватит мест», – рассказал генеральный директор Coral Travel Эрджюмент Юналан.

Авиакомпания AZUR air, стратегический партнер туроператора ANEX Tour, также намерен увеличить количество рейсов в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. По словам заместителя генерального директора ANEX Tour Яны Муромовой, в планах компании – 25-30 городов вылета на курорты Египта из российских регионов.

По оценкам председателя совета директоров компании «Випсервис» Дмитрия Горина, которого цитирует АТОР, запуск чартеров на египетские курорты позволит снизить стоимость перевозки внутри пакетного тура на 15-20%.

По мнению Дмитрия Горина, восстановление российского турпотока в Египет будет постепенным. «Ожидать сразу возвращения к рекордам прошлых лет, когда Египет посещало около 3 млн российских туристов, преждевременно. Спрос будет восстанавливаться поэтапно. С учетом того, что Египет – это бюджетный сегмент путешествий, загрузка рейсов в ноябре, декабре и январе на курорты будет хорошей», – резюмирует он.

/TOURBUS.RU