Новости Первые девять ресторанов Москвы получили «звезды» Michelin Всего в московский путеводитель Michelin вошло 69 ресторанов

Девять ресторанов Москвы впервые удостоились в ходе прошедшей вчера торжественной церемонии звезд ресторанного гида Michelin, сообщает "Интерфакс" . В число ресторанов, удостоенных одной звезды, вошли "Селфи" Анатолия Казакова, "Белуга" Евгения Викентьева, Grand Cru Давида Эммерле, White Rabbit Владимира Мухина, Biologie Екатерины Алехиной, "Сахалин" Алексея Когая, "Савва" Андрея Шмакова. Еще два ресторана удостоены двух звезд Michelin. Это Attest-Cheаf's Table Артема Естафьева и Twins Garden братьев Ивана и Сергея Березуцких. "Присуждение звезды "Мишлен" — очень важное событие. Эксперты присуждают звезды очень внимательно, на основе пяти международных критериев, чтобы у звёзд была единая ценность по всему миру, будь то Париж, Токио или Москва. И получение звёзды — это настоящее достижение, и Москва будет очень гордиться этими ресторанами", — сказал на церемонии международный директор гида Гвендаль Пулленек. Всего в московский путеводитель Michelin вошло 69 ресторанов. Так, "зеленые звезды" получили Никита Подерягин (Björn), Иван и Сергей Березуцкие (Twins Garden) и Екатерина Алехина (Biologie). Этим знаком отмечают шефов, которые учитывают сезонность, сокращают пищевые отходы и используют инновации, заботясь о будущем. Знаком BIB Gourmand, что означает "хорошая еда за приемлемые деньги" (средний чек до 2 тыс. рублей), отмечены 15 ресторанов столицы. Как напоминает «Интерфакс», гид Michelin ("Красный гид") — наиболее известный из ресторанных рейтингов мира, выпускается с 1990 года. В его рамках ресторанам присваиваются "звезды" Michelin — от одной до трех. Одна звезда свидетельствует о высококлассных блюдах, достойных посещения ресторана. Две дают тем, у кого кухня хороша настолько, что ради нее можно изменить запланированный маршрут путешествия. Три звезды — наивысшее признание, их заслуживают рестораны, ради которых стоит специально поехать в тот или иной город. Отбор заведений для путеводителя строго конфиденциален. Эксперты гида — тайные дегустаторы — путешествуют инкогнито и составляют подробный отчет о каждом заведении. На основании таких отчетов и создают гастрономический рейтинг. Окончательное решение о попадании ресторана в гид принимают в главном офисе в Париже. Ресторанный гид анонсировал свой приход на российский рынок 21 декабря 2020 года. После этого эксперты организации посетили Москву, чтобы выбрать рестораны, достойные мишленовских звезд. Помимо Франции и России, сегодня гид присутствует более чем в 30 странах мира, включая ряд стран Европы, среди которых Австрия, Бельгия, Нидерланды и Люксембург (Бенилюкс — один гид на три страны), Великобритания и Ирландия (один гид на две страны), Германия, Испания и Португалия (один гид на три страны), Италия и Швейцария. Сегодня в Москве работают 18 тыс. предприятий общественного питания на 817 тыс. посадочных мест, в том числе 15,6 тыс. заведений общедоступной сети и около 2,4 тыс. офисных и рабочих столовых. За последние годы их число выросло примерно в три раза — в 2009 году было около 6 тыс. общедоступных заведений, - отмечает информагентство. /TOURBUS.RU

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