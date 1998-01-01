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14 октября
Разрешены чартеры в Египет
Россия с 9 ноября снимает ограничения на выполнение регулярных и чартерных полетов из аэропортов России в Хургаду и Шарм-эль-Шейх

Россия с 9 ноября 2021 года снимает ограничения на выполнение регулярных и чартерных полетов из аэропортов России в курортные города Египта Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Об этом сообщили сегодня днем в оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

«Принято решение снять ограничения на выполнение регулярных и чартерных полетов из пунктов России, из которых возобновлены международные полеты, в пункты Египта — города Хургада и Шарм-эль-Шейх», — говорится в сообщении.

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