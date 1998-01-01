Глава Ростуризма обсудила в Турции три направления обеспечения безопасности наших туристов

Глава Ростуризма Зарина Догузова в ходе поездки в Турцию на этой неделе обсудила с замминистра туризма и культуры страны Надиром Алпасланом меры предупреждения ДТП с участием российских туристов, обеспечение безопасности в отелях и политику отельеров в случаях, когда туристы заболевают на отдыхе коронавирусом, - сообщает «Интерфакс».

По словам г-жи Догузовой, на встрече по инициативе российской стороны обсуждались три направления обеспечения безопасности. «Первое – это дорожно-транспортные происшествия. В первую очередь, это касается туристических автобусов. Мы с коллегами поделились нашими идеями, предложениями в этой части. В частности, мы видим тут необходимость ужесточения контроля со стороны принимающей стороны с тем, чтобы туристы, например, в обязательном порядке пристегивались. Мы видим, что часто летальные случаи происходят, потому что туристы не пристегнуты», — рассказала глава Ростуризма.

Второй блок, по ее словам, касался происшествий на территории гостиниц, в зонах бассейнов. «Еще раз подчеркну: очень многое коллеги сделали за эти годы, я констатирую очень позитивную динамику в части обеспечения безопасности. Но хотим, чтобы это было на еще более высоком уровне — не просто минимизировать несчастные случаи на турецких курортах, но вообще свести к нулю. Чтобы безопасности наших туристов вообще ничего не угрожало. Мы хотим усилить работу в части навигации предупредительной, в том числе на русском языке. Жестче контролировать работу спасателей у бассейнов и много других вопросов, которые мы проговорили», — подчеркнула г-жа Догузова.

Глава Ростуризма также обсудила меры по предотвращению коронавируса, рассказав, что, хотя турецкие отельеры проделали большую работу в плане обеспечения безопасности постояльцев, проблемы есть.

«Турецкие коллеги обещали, что, если люди болеют ковидом, то все расходы за счет турецкой стороны, но есть случаи, когда гостиницы пытаются взять с туристов деньги. И много других разных случаев, мы их подробно обсудили.

Еще раз подчеркну, что задача Ростуризма – сделать так, чтобы туристы чувствовали себя как можно комфортнее на отдыхе независимо от того, где они проводят свой отпуск», — заявила глава Ростуризма.

Позднее стало известно, что глава Ростуризма Зарина Догузова во время рабочего визита в Турцию обратилась к министру туризма республики Мехмету Эрсою с просьбой взять под контроль незаконное взимание дополнительной платы с российских туристов за размещение в гостиницах страны во время изоляции.

"По многочисленным просьбам подписчиков отдельно обратила внимание министра на попытки взимания дополнительной платы с наших туристов за изоляцию в некоторых гостиницах. Договорились оперативно такое пресекать", — написала Зарина Догузова в Instagram.

Она рекомендовала российским туристам, оказавшимся в такой ситуации, писать ей в личные сообщения соцсети или обращаться в Генконсульство России в Анталье.

Напомним, что ранее мы сообщали, что по итогам встречи Зарина Догузова подписала с министром культуры и туризма республики план совместных действий по перезапуску отношений в туризме на 2022-2024 годы- этот документ предусматривает и расширение сотрудничества в сфере безопасности туризма в транспорте и на воде.

/TOURBUS.RU