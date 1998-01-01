Эрджюмент Юналан: «По Турции у нас минус 20% к 2019 году, что неплохо»

Гендиректор Coral Travel рассказал, когда оператор вернется к допандемийному уровню продаж, продолжится ли зимой чатерная программа в Турцию, и какие цены ожидаются летом 2022 года

Туроператор Coral Travel рассчитывает в 2022 году восстановить объемы продаж Турции на уровне 2019 года, в ходе вчерашней пресс-конференции, прошедшей в Анталье, генеральный директор туроператора Эрджюмент Юналан.

"По Турции у нас в этом году минус 20% к уровню 2019 года. Для нынешней ситуации это неплохо, но спад большой. Мы планируем в 2022 году выйти на уровень 2019 года. По ситуации на сегодня, когда закрыта Европа, у Турции есть все шансы вернуть прежний объем. Раньше значительную часть туристов забирала Европа, сейчас она закрыта. Если европейские страны откроются, ситуация может измениться.

Поэтому мы рассчитываем на объем 2019 года, но, если какие-то направления откроются или закроются, будем подстраиваться", — сказал он.

«Мы поставили полетные программы из Москвы и регионов, продажи идут, но мы не рассчитываем на полное восстановление объемов 2019 года, когда был пик российского туризма в Турцию. Скидки по акциям раннего бронирования достигают 50%», — сообщил г-н Юналан.

По его словам, в 2021 году средняя глубина продаж туров в Турцию составляет 48 дней до даты вылета, что на 10 дней меньше, чем в 2019 году.

При этом Турция в объеме продаж туроператора в 2021 году занимает 60%. На второе место в 2021 году вышла Россия (11%). Как подчеркнул спикер, для туроператора это серьезный рост, так как до пандемии объем продаж внутренних туров составлял 3%. На третьем месте Египет (11%).

Чартерные программы в Турцию из регионов России будут выполняться до середины-конца ноября, из двух столиц и некоторых других регионов туроператоры планируют летать всю зиму, сообщил также Эрджюмент Юналан.

"Мы продлили наши чартерные программы в Турцию практически из всех регионов до 10-15 ноября, хотя раньше из регионов летали максимум до конца октября. Зимой планируем выполнять полеты не только из Москвы – такие рейсы давно есть на рынке, — но и Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Самары, Новосибирска", — рассказал он . Эксперт добавил, что многие отели в Анталье давно работают круглогодично, а некоторые продлевают сезон в этом году.

При этом эксперт прогнозирует, что цены на отдых в Турции летом 2022 года для россиян будут ниже, чем в 2021 году благодаря укреплению курса рубля к евро,.

"В 2019, 2020 и 2021 годах цены, которые турецкие гостиницы выставляют российским партнерам в евро, не менялись. Но в 2020 году было резкое падение курса рубля к европейской валюте, более чем на 20%. Это привело к соответствующему росту цен на турпакеты в рублях.

Сейчас тенденция обратная. Курс евро снижается, поэтому и цены в рублях падают. Но по сравнению с 2019 годом отдых все равно будет чуть дороже, так как рубль пока не отыграл все падение", — рассказал он .

Г-н Юналан подчеркнул, что турецким отельерам удается удерживать цены, несмотря на проблемы с загрузкой, инфляцию и рост расходов.

"В Турции загрузка гостиниц в этом году была ниже, чем до пандемии, так как многие важные рынки были закрыты – английский полностью, немецкий был открыт, но с ограничениями. Антиковидные ограничения дают дополнительные расходы, в Турции существует инфляция, и все это все негативно влияет на экономику гостиничного бизнеса, но цены последние три года не растут", — сообщил он.

/TOURBUS.RU