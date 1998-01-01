Новости Израиль и Россия обсудили скорейшее открытие границ для туристов Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр туризма Израиля Константин Развозов провели переговоры в Нур-Султане

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром туризма Израиля Константином Развозовым обсудили возможность скорейшего развития границ между странами. Как сообщает пресс-служба Минтуризма Израиля, рабочая встреча состоялась в Нур-Султане в рамках международного Форума по взаимодействию и мерам доверия в Азии.



"Существует взаимный интерес и понимание того, что этот вопрос должен быть решен, как можно скорее. Разрабатываются соответствующие механизмы в преддверии предстоящей на следующей неделе встречи премьер-министра Израиля Нафтали Бенета с президентом РФ Владимиром Путиным", — цитирует пресс-служба г-на Развозова.



Напомним, что ранее минтуризма Израиля сообщало, что работает над планами разрешить отдельным вакцинированным туристам посещать страну с начала ноября. Сейчас Израиль могут посещать только организованные группы от пяти до 30 туристов из "зеленых", "желтых" и "оранжевых" стран, в перечень которых Россия не входит. Кроме того, ведутся переговоры Роспотребнадзора и министерства здравоохранения Израиля о признании российских сертификатов о вакцинации от коронавируса. Посол страны в РФ Александр Бен Цви выразил надежду, что этот вопрос будет решен до конца 2021 года. Ранее в сентябре в ходе встречи Константина Развозова с туроператорами и авиакомпаниями в Москве также одной из главных тем обсуждения являлись возможные правила въезда россиян в Израиль. «Существует конфликт интересов: являясь членом кабинета министров по борьбе с коронавирусом, я один из тех, кто принимает решение о введении ограничений. Одновременно с этим я должен думать о туризме и открытии границ, так как интересы экономики тоже крайне важны», - отметил г-н Развозов. «Наша задача – научиться жить параллельно с коронавирусом. Легче всего закрыть страну, но уже есть достаточно возможностей, чтобы контролировать ситуацию», - добавил тогда министр. Отметим также, что сегодня, по информации израильских СМИ, министерство здравоохранения Израиля опубликовало рекомендацию: в связи с эпидемией коронавируса воздержаться от поездок в Россию, Беларусь, Молдову, Румынию и Турцию. В официальном сообщении израильского минздрава говорится, что в ближайшие недели эти страны, по всей видимости, будут объявлены "красными" и для их посещения будет требоваться разрешение комиссии по особым случаям. В то же время, минздрав отмечает, что в настоящее время правительство Израиля не считает "красной" ни одну страну мира. Минздрав также публикует список стран, где шансы заразиться коронавирусом невелики. Это Австрия, Уругвай, Бахрейн, Гонконг, Тайвань, Новая Зеландия, Китай, Чехия, Кипр, ОАЭ, Италия, Мальта, Португалия, Франция и Косово. / TOURBUS.RU



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