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13 октября
Qatar Airways «перелетает» из Домодедово в Шереметьево
С 31 октября катарский авиаперевозчик меняет аэропорт вылета из российской столицы
Как сообщается на сайте авиакомпании, «Обращаем ваше внимание, что с 31 октября 2021 года рейсы Москва-Доха Qatar Airways будут выполняться в/из аэропорта Шереметьево, терминал C».
Напомним, что авиасообщение с Катаром было восстановлено в январе, и до сих пор рейсы выполнялись из аэропорта Домодедово.
При этом важно отметить, что благодаря код-шеринговому Qatar Airways и S7, который базируется в Домодедово, пассажиры S7, пассажиры из регионов могли летать в Доху по единому билету и не пересдавая багаж. Теперь же сообщается, что российский перевозчик уже убрал рейсы в Доху с вылетом после 30 октября со своего сайта.
Напомним также, что, как мы сообщали ранее, Офис по туризму Омана сообщил, что с 6 октября Россия переведена в «зеленый» список стран, что позволяет российским вакцинированным туристам отправиться в Катар.
Как пояснили в турофисе, россиянам для въезда в Катар потребуется сертификат о вакцинации «Спутником V» действительный не более 1 года с момента получения второй дозы, и ПЦР-тест. Также необходимо будет иметь при себе тест на антитела (после прививки), сделанный не ранее, чем за 30 дней до поездки в Катар.
Как отмечал Артур Мурадян, генеральный директор туроператора Space Travel, «Катар может привлечь себе часть публики из ОАЭ, стать хорошей альтернативой – особенно на фоне того, что в отелях высокой категории в Эмиратах сейчас наблюдается дефицит. В пиковый период тарифы на размещение в этих странах находятся примерно на одинаковом уровне, а в непиковый – размещение в отелях Катара обходится на 20-30% дешевле. Так было до пандемии. Думаю, на первых порах цены на Катар будут привлекательными»,
«Один из главных поводов посетить Катар в самое ближайшее время – Формула 1, которая впервые пройдет в Катаре в конце ноября. Не исключаю, что именно большие гонки ускорили процесс признания «Спутника V», – добавил эксперт.
/TOURBUS.RU
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