Египет финансово поддержит чартерные программы российских туроператоров

Представители Совета по развитию туризма Египта рассказали о программе субсидий российскому турбизнесу и ожиданиях от зимнего сезона

По словам представителей Совета по развитию туризма Египта (ETPB), которых сегодня цитирует Ассоциация туроператоров России, у египетской стороны сейчас самые позитивные и благоприятные ожидания от возвращения прямых российских рейсов на курорты Египта. По текущей информации EPTB, осенью и зимой полеты в Хургаду и Шарм-эль-Шейх будут выполняться как минимум из 40 городов России.

Тем не менее, в Египте не теряют надежду на полное снятие ограничений в виде квот и разрешение чартерного авиасообщения. В этом случае, говорят в ETPB, количество городов вылета и, соответственно, объемы российского турпотока увеличатся.

В Совете по развитию туризма Египта также подтвердили, что открытие прямых рейсов в Хургаду и Шарм-эль-Шейх уже сейчас дает российским авиакомпаниям и туроператорам – заказчикам таких рейсов, возможность получать субсидии по действующей до 31 октября 2021 г. программе.

Ее условия, в частности, предусматривают выплату денежных компенсаций перевозчикам и туроператорам, по чьему заказу выполняются рейсы на курорты Египта.

Так, если компания отправляет от 2 до 14 рейсов в неделю в Хургаду (самолеты должны быть не менее чем со 100 пассажирами, за исключением детей), то при загрузке борта не менее чем на 80% компания получит субсидию в $1500 за каждый рейс. Если рейсов больше 15 в неделю – то $2000 за каждый рейс.

Для Шарм-эль-Шейха при загрузке борта не менее 70% компания с 2-14 рейсами в неделю получит за каждый прибывший борт в $2500, а с 15 рейсами и выше – по в $3000.

Есть и общие повышающие коэффициенты. Так, есть доплата за дальнемагистральные рейсы (свыше 7 часов в полете – это, например, актуально для Сибири и Дальнего Востока): +25% к соответствующей сумме за каждый рейс. Аналогичная (+25% за каждый рейс) доплата применяется и ко всем рейсам, где количество пассажиров (за исключением инфантов) превышает 200 человек.

Как сообщили в EPTB, правительство Египта уже утвердило продление действующей программы с такими же условиями выплат до 30 апреля 2022 года. Таким образом, в зимнем сезоне и весной российские рейсы тоже подпадают под программу субсидирования.

Для того, чтобы попасть в программу стимулирования, авиакомпании и туроператоры должны подать все необходимые бумаги египетским властям не позднее 40 календарных дней с момента старта полетных программ.

В настоящее время, по информации АТОР, Совет по развитию туризма Египта и министерство туризма и древностей страны определяются с суммами и каналами рекламной компании направления на российском рынке – идет обсуждение различных вариантов с партнерами.

При этом Египет готов продолжать сотрудничать с туроператорами и по программам совместного финансирования акций по продвижению страны в России.

При этом доля участия египетской стороны в каждом таком маркетинговом или рекламном проекте в России будет оговариваться индивидуально, но в любом случае не может быть более 50% от общей суммы проекта.

Общая сумма расходов EPTB в совместных промо-кампаниях с каждым из партнеров на российском рынке не может превышать в $300 тыс. за финансовый год.

Как рассказали также в Совете по развитию туризма Египта, сейчас эпидемиологическая обстановка в Египте спокойная, вспышек заболевания в местах отдыха туристов нет, активно идет кампания по вакцинации персонала туристического сектора страны (работников турфирм и отелей). Поэтому в EPTB пока не видят предпосылок к ужесточению условий протоколов въезда для иностранцев в целом, и россиян в частности.

Тем не менее, как подчеркивают представители Совета по развитию туризма Египта, во время пандемии возможны любые сценарии.

/TOURBUS.RU