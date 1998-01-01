Россия и Турция подписали план перезапуска отношений в туризме

Глава Ростуризма Зарина Догузова во время проходящего в эти дни рабочего визита в Турцию подписала с министром культуры и туризма республики Мехметом Эрсоем план совместных действий по перезапуску отношений в туризме, сообщает пресс-служба ведомства.

«Рабочий визит в Турцию был запланирован по поручению правительства РФ. Подписанный в результате встречи документ предусматривает расширение сотрудничества в сфере безопасности туризма: стороны будут оперативно информировать друг друга о возникновении чрезвычайных ситуаций в своих странах, угрожающих жизни и здоровью туристов», — отмечают в Ростуризме.

Кроме того, стороны договорились усилить деловые контакты двух стран в сфере туризма. Это касается обмена данными между российскими и турецкими туристическими администрациями, отраслевыми ассоциациями и бизнесом, включая рекомендации по потенциальным партнерам. Работа будет также направлена на реализацию совместных маркетинговых программ и организацию событийных мероприятий. Также планируется наладить сотрудничество в сфере подготовки кадров. Стороны будут способствовать установлению связей между образовательными учреждениями туристского профиля двух стран, в том числе в целях обмена опытом и реализации программ обмена студентами.

«Особое внимание стороны договорились уделять вопросу привлечения инвестиций в туризм. Они намерены содействовать развитию сотрудничества между российскими и турецкими инвесторами, в том числе посредством проведения встреч с их участием.

Страны через профильные ведомства будут обмениваться информацией о существующих проектах в сфере туризма для возможного привлечения инвестиций», — заключили в пресс-службе.

На встрече с министром культуры и туризма Турции Догузова подчеркнула, что текущая ситуация позволяет перезапустить двухсторонние отношения в туризме с учетом как новых реалий, вызванных коронавирусом, так и новых возможностей, с учетом развития отрасли в обеих странах.

Отметим также что вчера, выступая на конференции для агентств в рамках вручения ежегодной премии Starway, г-ж Догузова отметила, что в отношениях России и Турции есть большой дисбаланс и Россия должна принимать больше турецких путешественников,.

«Миллионы российских туристов ездят в Турцию и менее 100 тыс. турецких граждан в предыдущие годы приезжало на отдых в Россию. Я считаю, что сейчас самое время для того, чтобы перезапускать туризм между нашими странами и делать все возможное, чтобы у нас интенсифицировались контакты в части привлечения турецких инвесторов.

Мы хотим усилить работу, чтобы презентовать турецким инвесторам наш потенциал, чтобы гостиницы строились, туристическая инфраструктура. И мы, конечно, хотим, чтобы турецкие туристы с удовольствием приезжали в нашу прекрасную страну», — сказала г-жа Догузова, которую цитирует «Интерфакс».

Г-жа Догузова также напомнила, что Турция входит в число 52 стран, граждане которых получат возможность въезжать в Россию по электронной визе, которая, как она надеется, заработает в ближайшее время.

«Еще раз подчеркну, что наши страны связывают тесные давние культурные и исторические связи. И, конечно, мне грустно, что так мало турецких граждан приезжает в нашу страну», — подчеркнула она.

Напомним, что в 2019 году Турцию посетили рекордные 7 млн российских туристов.

/TOURBUS.RU