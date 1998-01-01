Новости Зарина Догузова: «Мы не планируем ограничивать выезд за рубеж ради развития внутреннего туризма» Глава Ростуризма выступила на церемонии вручения ежегодной премии Starway

Ростуризм не пытался в прошлом и не планирует в будущем ограничивать российским туристам выезд за рубеж с целью развития внутреннего туризма, все ограничения связаны только с мерами антиковидной безопасности, заявила глава ведомства Зарина Догузова, которую цитирует "Интерфакс". Она пояснила, что после закрытия авиасообщения с Турцией в апреле 2021 года из-за скачка заболеваемости коронавирусом получала много негативных сообщений от туристов и турагентов, недовольных введением ограничений. «Было очень много недоверия: вот вы закрыли, откройте, вы неправду говорите, в недрах Ростуризма действует тайный совет, который хочет что-то ограничить, чтобы люди не могли ездить за границу. Я хочу сказать, что да, безусловно, одним из приоритетных направлений работы Ростуризма является развитие внутреннего туризма. Мы живем в шикарной стране, фантастически красивой. Мы будем работать над тем, чтобы возможности для отдыха расширялись и было больше конкурентоспособных продуктов по соотношению цена-качество. Это один из ключевых фокусов нашей работы. Но никогда мы не планировали, не планируем сейчас и, пока я возглавляю это ведомство, не будем планировать развивать внутренний туризм за счет того, чтобы вводить какие-то искусственные ограничения», — сказала г-жа Догузова, выступая в Анталье на конференции для турагентств в рамках проведения ежегодной премии Starway, организуемой туроператором Сoral Travel. Она заверила, что Ростуризм будет усиленно развивать внутренний туризм, но не будет предпринимать попыток искусственно ограничить выезд. «Это было бы странно, если не сказать более резкое слово. У людей должен быть выбор, и нам нужно много работать, чтобы наши внутренние направления были конкурентоспособны, и люди наряду с отдыхом за границей с удовольствием выбирали отдых в своей стране тоже. Поэтому я точно никогда не буду вносить предложений, которые были бы связаны с какими-то ограничениями для наших граждан. Любые ограничения вводились – надеюсь, что дальше ситуация будет нормализовываться, хотя пока довольно сложно – исходя из обеспечения безопасности и здоровья наших граждан», — подчеркнула глава Ростуризма. Ростуризм рассчитывает в ближайшие 10 лет увеличить доходы России от въездного туризма с $11 млрд в 2019 году до $22 млрд, сообщила также Зарина Догузова. Спикер напомнила, что Россия сейчас открыта для туристов из 70 стран: с ними возобновлено регулярное авиасообщение, и туристы из этих стран могут оформить туристические визы и приехать с целью отдыха и досуга. Причем для въезда им нужен лишь ПЦР-тест, сделанный за 72 часа, и никакие другие процедуры проходить не нужно. «Конечно, мы помним про режим электронной визы, который должен был заработать с начала этого года для граждан 52 стран, но, к сожалению, был отложен из-за ковида. Рассчитываем, что все же электронная виза будет запущен в ближайшее время. Она будет оформляться удобно, быстро, полностью онлайн, с возможностью однократного въезда сроком до 16 дней. Что касается обычной въездной визы, мы здесь с министерством иностранных дел работаем над либерализацией визового режима», — заключила глава Ростуризма. /TOURBUS.RU

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