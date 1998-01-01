Новости Калининградская область резко ужесточает антикоронавирусные меры Туроператоры ожидают дальнейшего оттока туристов из самого западного региона страны

В Калининградской области расширили список сфер деятельности, на которые будет распространена обязательная вакцинация от коронавируса, сообщили в пресс-службе губернатора. Обязательная вакцинация вводится в том числе для организаций туристской индустрии и предприятий в сфере перевозок организованных групп пассажиров. Под вакцинацию попали и организации, занимающиеся массовыми спортивными мероприятиями, а также дезинфекцией, дезинсекцией и дератизацией помещений и оборудования. Руководители всех этих предприятий должны обеспечить иммунизацию не менее 80% от общей численности работников в срок до 20 ноября. Помимо этого в регионе должны вакцинировать до 20 ноября не менее 90% чиновников и работников организаций, подведомственных органам власти. В пресс-службе напомнили, что с 5 октября в регионе ужесточены меры по противодействию коронавирусу. Так, приостановлена работа детских игровых комнат и детских развлекательных центров любой тематической направленности. К ним относятся клубы, центры, студии, комплексы, площадки и "интерактивные музеи". С 8 октября посещать кафе, рестораны, столовые и иные места общепита смогут только лица, имеющие QR-код о вакцинации или о перенесённом коронавирусе, но не более 6 месяцев с момента выздоровления. При этом данный запрет не будет распространяться на гостиницы и отели, которые обслуживают туристов из других регионов страны. С 1 ноября в перечень мест, где посещение будет разрешено по QR-кодам, добавят бассейны, фитнес-центры, театры, филармонии, концертные залы, кинотеатры. В регионе продолжает действовать масочный режим для граждан старше 65 лет. Этот режим сохраняется для общественного транспорта, всех видов торговли и предприятий обслуживания. При этом в Калининградской области может быть принято решение о дальнейшем ужесточении мер по нераспространению COVID-19, сообщил сегодня "Интерфаксу" пресс-секретарь губернатора Дмитрий Лысков. "Минувшим днем глава региона Антон Алиханов откровенно назвал ситуацию в регионе с коронавирусом "крайне тяжелой", отметив, что " у нас почти две тысячи человек находятся на стационарном лечении, из них почти тысяча человек — на кислородной поддержке". И потому власти сегодня рассматривают возможность новых ужесточений по коронавирусу. Это может быть режим посещения по QR-кодам всех торговых центров, которых в регионе очень и очень много", — сказал г-н Лысков. В то же время АТОР сообщает, что на данный момент опрошенные туроператоры не видят массовых аннуляций туров в Калининградскую область. По оценкам туроператоров, ближайшие заезды, скорее всего, состоятся. При этом бронирования туров в регион уже значительно сократились – еще до введения официальных ограничений. «Если сравнивать осень 2021 года и осень 2020 года, то бронирования сократились примерно на 40%», – говорит Сергей Ромашкин, гендиректор компании «Дельфин». Туроператоры прогнозируют значительное снижение спроса на Калининград на период осенних и новогодних каникул. В самом регионе считают, что 2021 год останется рекордным для туризма в Калининградской области. Сохранить высокие показатели поможет успешный старт сезона. По словам министра по туризму Калининградской области Андрея Ермака, к настоящему моменту регион принял уже около 1,4 млн туристов (посещения как минимум с одной ночевкой). Для сравнения в 2020 году турпоток в Калининградскую область составил 1 млн 240 тыс. человек (за весь год). Эксперты при этом предполагают, что сейчас туры в Калининград будут покупать только вакцинированные туристы, а таких пока меньше половины населения страны. /TOURBUS.RU

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