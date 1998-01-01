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12 октября
РСТ: Над программой кешбэка нависла угроза закрытия
Вслед за Ассоциацией туроператоров Союз туриндустрии также просит премьер-министра продлить программу кешбэка в следующем году
Как сообщает сегодня РСТ, программа туристического кешбэка оказалась исключительно актуальной в условиях кризиса и снижения реально располагаемых доходов населения, заметно стимулировала спрос на турпоездки в это трудное время и сделала более доступными отдых и лечение на российских курортах для семей с невысокими доходами.
Вместе с тем в прессе проскакивают мнения, что в правительстве эту программу признали недостаточно эффективной, стимулирующей лишь повышение цен на гостиничные услуги, поэтому над ней нависла угроза закрытия, - отмечают в РСТ.
В этой связи Российский союз туриндустрии направил письмо председателю правительства Михаилу Мишустину. В обращении, подписанном президентом РСТ Андреем Игнатьевым, отмечается, что кешбэк и подорожание гостиниц можно увязать, только если программа реализуется в высокий туристический сезон, когда объекты размещения и без того в основном загружены.
Но предпринимательские объединения турбизнеса никогда и не предлагали субсидировать турпоездки в высокий сезон. Наоборот, в обращениях РСТ говорилось о необходимости сфокусировать продажи с использованием кэшбэка в период межсезонья. В этом случае рост цен на услуги абсолютного большинства гостиниц и санаториев маловероятен из-за большого количества свободных номеров и высокой конкуренции за потребителя.
Более того, именно программа кешбэка способствует загрузке гостиниц в низкий сезон, и это стало важнейшим условием повышения эффективности капитальных вложений в строительство и реконструкцию коллективных средств размещения.
Кроме того, программа способствует снижению сезонных колебаний не только спроса на поездки, но и занятости местного населения. А ведь период низкого сезона на российских курортах составляет, как правило, более полугода.
Помогает программа кешбэка и в решении другой наболевшей проблемы – недобросовестной конкуренции между легально работающими гостиницами и частным сектором, предоставляющим туристам проживание в обход действующего законодательства: под субсидирование попадают туры только с размещением в классифицированных санаториях или гостиницах.
В своем обращении президент РСТ предлагает продолжить финансирование программы туристского кэшбэка, сфокусировав продажи туров на периоды со второй декады января по апрель и с октября по декабрь.
Для стимулирования ранних продаж РСТ просит разрешить реализацию туров с кешбэком на низкий сезон 2022 года. Для речных круизов график продаж по программе может быть скорректирован с учетом сроков навигации.
/TOURBUS.RU
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